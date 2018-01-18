Сведения о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов на должность Президента Российской Федерации и расходовании этих средств (по состоянию на 9 января 2018 года)

В избирательный фонд Э.К. Агурбаш поступило 10 600 рублей.

Из них израсходовано 7 450 рублей.

В избирательный фонд С.Н. Бабурина поступило 30 000 рублей.

Из них израсходовано 23 000 рублей.

В избирательный фонд Е.В. Гордон поступило 151 500 рублей. Из них пожертвования граждан на сумму, превышающую 20 тыс. рублей, составили 100 000 рублей.

Израсходовано 28 500 рублей.

В избирательный фонд П.Н. Грудинина поступило 143 148,24 рубля.

Из них израсходовано 0,00 рубля.

В избирательный фонд В.В. Жириновского поступило 200 001 504,21 рубля.

Из них израсходовано 0,00 рубля.

В доход бюджета перечислено 1 004,20 рубля.

В избирательный фонд Н.С. Лисицыной поступило 66 500 рублей. Из них пожертвования граждан на сумму, превышающую 20 тыс. рублей, составили 65 000 рублей.

Израсходовано 60 000 рублей.

В избирательный фонд В.В. Михайлова поступило 500 000 рублей. Из них 300 000 рублей пожертвовало юридическое лицо - ООО "Предприятие "Аист". Пожертвование от гражданина составило 200 000 рублей.

Израсходовано 0,00 рубля.

В избирательный фонд С.П. Полищука поступило 110 000 рублей.

Из них израсходовано 108 540 рублей на финансовое обеспечение сбора подписей.

В избирательный фонд В.В. Путина поступило 400 186 966,28 рубля. Из них 400 000 000 рублей составили пожертвования юридических лиц. Это политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" (28,0 млн руб.), Краснодарский фонд регионального сотрудничества (28,0 млн руб.), МГФ поддержки регионального сотрудничества и развития (28,0 млн руб.), Свердловский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития (28,0 млн руб.), Татарстанский ФПРСР (28,0 млн руб.), Кемеровский ФПРСР (25,0 млн руб.), МОФ регионального развития (25,0 млн руб.), Красноярский ФПРСР (24,0 млн руб.), КФПР сотрудничества и развития (24,0 млн руб.), Санкт-Петербургский фонд развития (21,0 млн руб.), Тюменский ФПРСР (21,0 млн руб.), Калужский ФПРСР (15,0 млн руб.), Камчатский фонд развития (15,0 млн руб.), Самарский ФПРСР (15,0 млн руб.), Тульский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития (15,0 млн руб.), Башкортостанский фонд поддержки и регионального сотрудничества и развития (12,0 млн руб.), Ханты-Мансийский ФПРСР (12,0 млн руб.), ВФ регионального развития (10,0 млн руб.), ВФП регионального развития (10,0 млн руб.), Курский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития (9,0 млн руб.), ПФПР сотрудничества и развития (3,0 млн руб.), Фонд народных проектов (2,0 млн руб.), Фонд поддержки будущих поколений (2,0 млн руб.). Пожертвование от гражданина на сумму, превышающую 20 тыс. рублей, составило 186 000 рублей.

Израсходовано 21 680 243,02 рубля, в том числе произведен 31 платеж на общую сумму 12 824 223,15 рубля - на изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов, на оплату других работ/услуг и иных расходов на проведение избирательной кампании.

В избирательный фонд К.А. Собчак поступило 19 460 556,99 рубля.

Израсходовано 4 256 155 рублей, в том числе произведено два платежа в сумме 3 800 000 рублей - на финансовое обеспечение сбора подписей, а также на оплату услуг информационного и консультационного характера. 255,99 рубля возвращено гражданину, указавшему недостоверные сведения.120 рублей перечислено в доход бюджета. 10 рублей, поступивших в установленном порядке, возвращены гражданину.

В избирательный фонд М.А. Сурайкина поступило 452 110 рублей.

Израсходовано 353 108 рублей, в том числе произведен один платеж в сумме 220 000 рублей - на финансовое обеспечение сбора подписей.

В избирательный фонд Б.Ю. Титова поступило 20 700 040 рублей.

Израсходовано 5 461 702,90 рубля, в том числе произведено шесть платежей на общую сумму 5 126 000,12 рубля - на изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов, а также на финансовое обеспечение сбора подписей.

В избирательный фонд Р.И. Худякова поступило 100 000 рублей.

Израсходовано 43 600 рублей.

В избирательный фонд Г.А. Явлинского поступило 15 000 650 рублей.

Израсходовано 11 379 780,44 рубля, в том числе произведено 12 платежей на общую сумму 1 845 530 рублей - на финансовое обеспечение сбора подписей.

Эти сведения основаны на данных, предоставленных Центральной избирательной комиссии Российской Федерации филиалами ПАО Сбербанк и другими кредитными организациями.