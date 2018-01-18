ФСБ предложила новый порядок охраны госграницы

ФСБ разработала проект новых основ пограничной политики РФ.

Согласно тексту документа, "появление новых угроз национальной безопасности РФ и возросшие возможности государства по их нейтрализации потребовали уточнения ранее принятой в РФ системы официальных взглядов на цели, задачи и механизмы защиты национальных интересов России".

В проекте закона определены современные подходы к осуществлению государственной пограничной политики. Согласно проекту, основными угрозами национальным интересам и безопасности страны являются территориальные притязания ряда иностранных государств к РФ, попытки проникновения на территорию страны членов международных террористических и экстремистских организаций, а также участников незаконных вооруженных формирований. Еще одной угрозой обозначено наличие вблизи госграницы РФ очагов социально-политической и военной напряженности.

В числе национальных угроз Погранслужбой ФСБ определены "сохраняющиеся предпосылки к дестабилизации общественно-политической обстановки на приграничной территории РФ".

Кроме того, спецслужба указывает в числе существующих угроз деятельность трансграничных организованных преступных групп, связанную с контрабандой оружия и боеприпасов, наркотиков, материальных и культурных ценностей, а также с незаконной миграцией, в связи с чем существует угроза криминализации населения.

Основными задачами государственной пограничной политики являются выявление и нейтрализация угроз суверенитету территориальной целостности РФ и предотвращение возникновения вооруженных конфликтов и пограничных инцидентов на государственной границе России.

В проекте документа ФСБ особо отмечено, что Россия "не имеет территориальных претензий к другим государствам и отвергает любые территориальные притязания".

Главный постулат документа то, что "государственная пограничная политика РФ строится на принципах взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности государств, нерушимости государственных границ и мирного разрешения пограничных вопросов".