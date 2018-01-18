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18.01.2018 07:07
Рубрика: Общество

Кабмин утвердил "дорожную карту" развития конкуренции в медицине

Текст: Ольга Игнатова

План мероприятий ("дорожная карта") по развитию здоровой конкуренции на рынках лекарственных препаратов, медицинских изделий, медицинских услуг и биологически активных добавок утвержден распоряжением правительства России.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Планом предусматривается совершенствование регулирования государственной регистрации лекарственных препаратов для медицинского применения, ценообразования на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, функционирования института взаимозаменяемости лекарственных препаратов для медицинского применения, закупок лекарственных препаратов для государственных и муниципальных нужд, законодательства в сфере защиты интеллектуальной собственности и развития конкуренции среди аптечных организаций.

Для развития конкуренции на товарных рынках медицинских изделий планируется совершенствование нормативного правового регулирования института взаимозаменяемости медицинских изделий и в сфере закупок медицинских изделий для государственных и муниципальных нужд.

Предусматриваются также совершенствование законодательства в сфере охраны здоровья граждан, обязательного медицинского страхования, лицензионного законодательства, совершенствование нормативного правового регулирования регистрации биологически активных добавок.

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