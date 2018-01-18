Как автору книги о Трампе удалось получить секретную информацию

Новости

Состояние пострадавшей в резне пермской учительницы улучилось 09:19
Столичных водителей попросили пересесть на общественный транспорт 09:13
Школа в Перми возобновила работу после поножовщины 09:01
Власти озаботились высокой минерализацией воды на севере Крыма 08:57
У приморской чиновницы забрали дорогой внедорожник 08:53
В тайге Хабаровского края пропал лесоруб 08:51
Американские ученые оценили ядерный потенциал КНДР 08:48
В Приморье рассказали, как леопарды уживаются с тиграми 07:47
На аукционе продан фрагмент флага с корабля адмирала Нельсона 07:35
Полиция Испании и Португалии нашла кокаин в свежих ананасах 07:34
Перед стартом "Союза" на Восточном введут режим повышенной готовности 07:32
Кабмин утвердил "дорожную карту" развития конкуренции в медицине 07:07
Члены СБ ООН призвали соблюдать оружейное эмбарго в отношении Ливии 07:07
У россиян в Таиланде похитили биткоины на сто тысяч долларов 07:06
В странах Европы превышен эпидпорог по гриппу 06:48
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в районе Японии 06:25
Президент США составил рейтинг "фейковых СМИ" 05:49
Пожилой житель Мексики скончался от переохлаждения 05:36
В Москве потушили пожар на рынке "Садовод" 05:04
В Бразилии бандиты потребовали биткоины в обменном пункте 04:52
Пентагон опроверг создание в Сирии "новой армии" 04:52
В США злоумышленники уничтожили привезенных из России пчел 04:50
Якутяне окунутся в крещенские купели в 50-градусный мороз 04:43
"Аэрофлот" отменил сразу 12 рейсов в Италию 04:26
Британка обнаружила "демонические надписи" в комнате сына 04:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, как платить за парковку под домом
Верховный суд разъяснил, как платить за парковку под домом
Портит ли русская литература жизнь российским женщинам
Портит ли русская литература жизнь российским женщинам
В "РГ" пройдет пресс-показ фильма "Геннадий Шпаликов. Жизнь обаятельного человека"
В "РГ" пройдет пресс-показ фильма "Геннадий Шпаликов. Жизнь обаятельного человека"
18.01.2018 08:30
Рубрика: В мире

Как автору книги о Трампе удалось получить секретную информацию

Текст: Максим Макарычев
В духе известного грибоедовского персонажа Хлестакова действовал автор скандальной книги о нравах обитателей Белого дома для того, чтобы получить конфиденциальную информацию о работе администрации Дональда Трампа.

Как сообщает The Washington Post, Майкл Вольф в течение длительного времени буквально прописался в Западном крыле Белого дома. Именно там находятся кабинеты Дональда Трампа и его окружения. Почти полгода Вольф собирал преимущественно различные сплетни, высказывания друг о друге помощников американского президента, чтобы в конечном итоге представить его администрацию "неумелой, скандальной и дилетантской".

Автор скандальной книги о Трампе снимет телесериал

"И они (окружение Трампа) как-то просто позволили ему это сделать", - делает вывод авторитетное издание, говоря о "впечатляющей комедии ошибок Белого дома, которая была бы намного смешнее, если бы в ней не шла речь о федеральном правительстве Соединенных Штатов". Никто не удосужился проверить, что за 10 лет до этого из-за вопиющих неточностей в деталях была забракована биография пера Вольфа об известном медиамагнате Руперте Мердоке.

История того, как Вольф собирал материал для книги, с одной стороны, подтверждает информацию о том, что Трамп всегда был восприимчив к лести, с другой  - свидетельствует о том, какой откровенный беспорядок царит в повседневной работе Белого дома. Средства и приемы, с помощью которых Вольф получил доступ к информации, сами по себе могут послужить темой отдельной книги. На пороге Белого дома Вольф появился, придумав себе красочную легенду. Дескать, все началось с самого Трампа, который позвонил автору в начале февраля, чтобы поздравить его с появлением в эфире телеканала CNN. В одной из передач Вольф критиковал то, как СМИ освещают деятельность нового президента. В итоге после этого "звонка" автор якобы и начал писать книгу под условным названием: "Великий переход: первые сто дней правления Трампа".

Фото: Reuters / EPA
Врач Трампа посоветовал ему похудеть и делать зарядку

Почти все из сотрудников Трампа поверили в то, что кто-то еще в Белом доме одобрил появление Вольфа в администрации. Уже давно прошли сто дней правления Дональда Трампа, однако Вольф продолжал приходить в Белый дом, как на работу. Он предельно уверенно вел себя во время своих визитов в Западное крыло, всячески козыряя (по иронии судьбы фамилия Трамп переводится как "козырь") своими, едва ли не панибратскими отношениями с Трампом. Белодомовские чиновники признаются, что Вольф говорил им, что он давно знает Трампа и что президент называл его "лучшим" (журналистом и автором). Подобная фантасмагория продолжалась целых полгода - с февраля по август 2017 года. И только в конце августа в Белом доме прозвенели первые тревожные звоночки. Директор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс, зять президента и один из его главных советников Джаред Кушнер и их союзники поняли, что помощники помощника рассказали автору много такого, что не должно была вообще произноситься из уст чиновника американской администрации.

Трамп ужесточит законодательство о клевете

И только отставной адмирал Джон Келли, заменивший достаточно либерального и демократичного Райнса Прибуса в должности главы аппарата Белого дома, аннулировал пропуск Вольфа, перекрыв ему путь в вестибюль Западного крыла. Но к тому времени журналист и "разоблачитель" умыл руки, получив столько подноготнойинформации о нравах администрации Трампа, что ее ему с лихвой хватило для написания бестселлера "Огонь и ярость: Внутри Белого дома".

Вольф написал о нынешней администрации крайне жестко и цинично, представив ее средоточием интриг и скандалов. Эта книга стала одной из самых обсуждаемых в США. "Тот факт, что так много других людей, которые все еще находятся в этом здании, были его соучастниками, позволяя Вольфу бродить по его коридорам, говорит о том, насколько бесцельной может быть Пенсильвания-авеню 1600", - заключает The Washington Post.

Главное сегодня

Главред RT: Никто в России не призывал "заткнуть" западные СМИ
В Москве потушили пожар на рынке "Садовод"
Пентагон опроверг создание в Сирии "новой армии"
Израильские военные застрелили двух палестинцев
Верховная Рада отказалась от идеи разрыва отношений с Россией