Как автору книги о Трампе удалось получить секретную информацию

Как сообщает The Washington Post, Майкл Вольф в течение длительного времени буквально прописался в Западном крыле Белого дома. Именно там находятся кабинеты Дональда Трампа и его окружения. Почти полгода Вольф собирал преимущественно различные сплетни, высказывания друг о друге помощников американского президента, чтобы в конечном итоге представить его администрацию "неумелой, скандальной и дилетантской".

"И они (окружение Трампа) как-то просто позволили ему это сделать", - делает вывод авторитетное издание, говоря о "впечатляющей комедии ошибок Белого дома, которая была бы намного смешнее, если бы в ней не шла речь о федеральном правительстве Соединенных Штатов". Никто не удосужился проверить, что за 10 лет до этого из-за вопиющих неточностей в деталях была забракована биография пера Вольфа об известном медиамагнате Руперте Мердоке.

История того, как Вольф собирал материал для книги, с одной стороны, подтверждает информацию о том, что Трамп всегда был восприимчив к лести, с другой - свидетельствует о том, какой откровенный беспорядок царит в повседневной работе Белого дома. Средства и приемы, с помощью которых Вольф получил доступ к информации, сами по себе могут послужить темой отдельной книги. На пороге Белого дома Вольф появился, придумав себе красочную легенду. Дескать, все началось с самого Трампа, который позвонил автору в начале февраля, чтобы поздравить его с появлением в эфире телеканала CNN. В одной из передач Вольф критиковал то, как СМИ освещают деятельность нового президента. В итоге после этого "звонка" автор якобы и начал писать книгу под условным названием: "Великий переход: первые сто дней правления Трампа".

Почти все из сотрудников Трампа поверили в то, что кто-то еще в Белом доме одобрил появление Вольфа в администрации. Уже давно прошли сто дней правления Дональда Трампа, однако Вольф продолжал приходить в Белый дом, как на работу. Он предельно уверенно вел себя во время своих визитов в Западное крыло, всячески козыряя (по иронии судьбы фамилия Трамп переводится как "козырь") своими, едва ли не панибратскими отношениями с Трампом. Белодомовские чиновники признаются, что Вольф говорил им, что он давно знает Трампа и что президент называл его "лучшим" (журналистом и автором). Подобная фантасмагория продолжалась целых полгода - с февраля по август 2017 года. И только в конце августа в Белом доме прозвенели первые тревожные звоночки. Директор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс, зять президента и один из его главных советников Джаред Кушнер и их союзники поняли, что помощники помощника рассказали автору много такого, что не должно была вообще произноситься из уст чиновника американской администрации.

И только отставной адмирал Джон Келли, заменивший достаточно либерального и демократичного Райнса Прибуса в должности главы аппарата Белого дома, аннулировал пропуск Вольфа, перекрыв ему путь в вестибюль Западного крыла. Но к тому времени журналист и "разоблачитель" умыл руки, получив столько подноготнойинформации о нравах администрации Трампа, что ее ему с лихвой хватило для написания бестселлера "Огонь и ярость: Внутри Белого дома".

Вольф написал о нынешней администрации крайне жестко и цинично, представив ее средоточием интриг и скандалов. Эта книга стала одной из самых обсуждаемых в США. "Тот факт, что так много других людей, которые все еще находятся в этом здании, были его соучастниками, позволяя Вольфу бродить по его коридорам, говорит о том, насколько бесцельной может быть Пенсильвания-авеню 1600", - заключает The Washington Post.