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18.01.2018 19:54
Рубрика: Власть

Подписи пошли в Рост

Борис Титов собрал подписи в свою поддержку
Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Федеральный выпуск №7474 (11)
Кандидат в президенты, бизнес-омбудсмен Борис Титов решил "от сглаза" не бриться до выборов, которые пройдут 18 марта. Свои перспективы на них он оценивает как хорошие, веря, что избирателям понравится его предвыборная программа.
ЦИК предупредил о поддельных приглашениях на выборы

Борис Титов, который идет на выборы от "Партии роста", собрал вчера журналистов, чтобы сообщить о важном этапе. Собраны 100 тысяч подписей, необходимые для регистрации в Центризбиркоме. "Собрано 101 754 подписи", - уточнил кандидат, продемонстрировав несколько ящиков с подписными листами. Все подписи проходят тройную верификацию, заверил он. Имеется в виду проверка на местах, затем в регионах, и наконец, в штабе. Задача - предоставить комиссии "надежные" подписи в количестве 105 тыс. Так что сбор будет продолжаться.

При этом никаких нарушений при сборе подписей не было, заверил претендент на высший государственный пост. "Давления на нас не оказывалось", - добавил он.

Одновременно со сбором подписей проводилось и анкетирование сторонников. Тем самым кандидат пытается выяснить ожидания своего электората.

Один из главных пунктов программы, которым Титов ранее делился с прессой, - это снижение налоговой нагрузки на бизнес на 10 процентов

Особенно Титова порадовал ответ на вопрос о том, что избиратели хотят видеть от политика в случае победы на выборах. Оказалось, это план экономических преобразований. Титов заверил, что у него таковой имеется - это "четкая стратегия роста". В ней содержатся "конкретные шаги, как уйти от нефтяной зависимости, развить конкуренцию на основе создания высокодоходных рабочих мест"... В частности, один из главных пунктов программы, которыми Титов ранее делился с прессой, - это снижение налоговой нагрузки на бизнес на 10 процентов. В результате государство даже выиграет, так как соберет больше налогов за счет выхода "из тени" граждан и юрлиц, считает он.

Почти 14 тысяч электронных урн будет задействовано на выборах президента

Журналисты напомнили кандидату о сравнительно низких электоральных рейтингах, которые оставляют мало шансов на реализацию программы. Борис Титов в ответ выразил надежду, что рейтинг вырастет, когда его стратегия дойдет до избирателей. Кандидат уверен, что такого четкого экономического плана никто из конкурентов не предложит (надо заметить, что далеко пока не все кандидаты в полной мере поделились тезисами программы).

Впрочем, из суеверных соображений Борис Титов все же решил не бриться и уже заметно оброс бородой.

Менее мистическим способом добиться улучшения электоральных показателей станут политтехнологии. Титов рассказал, что на него работает команда профессионалов, которые посоветовали предпринимать "нестандартные шаги". Конкретизировать кандидат не стал, чтобы "не испортить сюрприз". Он рассказал только о том, что упор будет сделан на улучшение контакта с избирателями через интернет-коммуникации. Впрочем, будут использованы и методы стандартной агитации через телевидение и прессу.

Что касается списка доверенных лиц, то "гонки за количеством" не будет, сказал Титов, отвечая на вопрос "РГ". Задача - привлечь именно единомышленников, проверенных в ходе совместной работы и думской кампании. На данный момент ЦИК зарегистрировал порядка 150 человек в качестве доверенных лиц Титова.

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