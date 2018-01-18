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18.01.2018 23:41
Рубрика: В мире

Казахстанское МВД назвало предварительную причину трагедии с автобусом

Возгорание пассажирского автобуса, в результате которого погибло 52 гражданина Узбекистана, по всей видимости, было несчастным случаем. Такое мнение высказал замминистра внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев.

"Автобус не попадал в ДТП, он стоял, криминальных последствий не видим. Скорее всего, это несчастный случай", - цитирует высокопоставленного чиновника агентство "Казинформ".

Он добавил, что, согласно опросу потерпевших, которым удалось выжить, пожар начался в салоне автобуса.

"Пошел сначала едкий дым, что стало причиной отравления газом. Это является первой причиной, почему все не спаслись", - отметил Тургумбаев.

В Сети появилось видео с места гибели 52 человек в Казахстане

Роковую роль сыграло также открытие двери, после чего автобус буквально вспыхнул изнутри.

"Кроме того, там было много багажа: пассажиры находились на втором этаже, на первом - багаж. При возгорании водитель остановил автобус, они выскочили из машины, пытались спасти пассажиров, но пламя было большое, салон был заблокирован", - сообщил замминистра.

Тургумбаев добавил, что пока это предварительные выводы. С окончательными следственно-оперативная группа определится в пятницу, 19 января.

На данный момент из полностью выгоревшего салона автобуса удалось извлечь трупы 44 человек, однако идентифицировать их визуально практически невозможно. Тела будут доставлены в морг города Актобе.

Всего, напомним, при пожаре в автобусе в Актюбинской области Казахстана погибло 52 человека. Все они направлялись на место работы в Самару. Спастись удалось пятерым - троим водителям из Казахстана и двум пассажирам из Узбекистана. Ранее сообщалось, что вероятной причиной возгорания стало короткое замыкание

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