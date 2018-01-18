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18.01.2018 20:00
Рубрика: Экономика

Картошке готовят почву

Кооператоры планируют скупать картофель у огородников
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск №7474 (11)
В 2018 году картофель будет в целом дорожать, прогнозируют эксперты. В декабре цена уже выросла на треть.
Для тех, кто будет выращивать продукцию "под сдачу", создадут единые фонды семенного картофеля. Фото: REUTERS Для тех, кто будет выращивать продукцию "под сдачу", создадут единые фонды семенного картофеля. Фото: REUTERS
Для тех, кто будет выращивать продукцию "под сдачу", создадут единые фонды семенного картофеля. Фото: REUTERS

Сейчас цены находятся на весьма внушительном уровне, пояснила "РГ" эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Светлана Кулешова. Но шокирующего роста не будет, с февраля начнет поступать импортная продукция, успокаивает она.

С таким решением проблемы не согласны в потребкооперации. "Везем картошку из Египта, Китая, а в то же время в малых хозяйствах ее огромное количество", - сетует председатель совета Центрального союза потребительских обществ (Центросоюз) Дмитрий Зубов.

Фото: depositphotos.com
Почему традиционные российские овощи приходится импортировать

Ранее сельские и районные потребительские общества (сельпо, райпо) через сеть своих заготовительных контор активно закупали картофель у населения и доставляли на прилавки. Теперь ситуация иная. Картофель закупать некому и хранить его негде. К тому же население выращивает разносортовой картофель, который часто бывает заражен болезнями.

Между тем на хозяйства населения приходится около 80 процентов всего валового производства картофеля в стране. Но за последнее десятилетие посевы существенно снизились. В результате с 2015 года обеспеченность отечественным картофелем в стране упала на 15 процентов и может снижаться дальше, отметили в Счетной палате.

Замещать выпадающие объемы "частников" готовы товарные хозяйства, считает исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников. Вот только увеличивать производство картофеля нет смысла, рынок уже насыщен. "В итоге 20-30 тонн из каждой сотни у нас куда-то пропадает, грубо говоря, сгнивает", - говорит эксперт. Отечественный картофель негде хранить. Есть и другой вопрос. "Производителям, минсельхозу и минпромторгу стоило бы подумать над созданием целевой программы по переработке картофеля и овощей", - предлагает Красильников.

Россия ввозит зарубежный картофель, тогда как треть своего продукта сгнивает в хозяйствах населения

В потребкооперации предлагают свое решение. Центросоюз разрабатывает проект по строительству современных малых логистических центров по всей стране, ориентированных на мелких сельхозпроизводителей. Овощи станут храниться в правильных условиях, на входе будет контроль, чтобы не попали зараженные клубни, рассказывают в Центросоюзе. Также логистические центры будут вести предпродажную подготовку картошки для магазинов - мыть, сортировать и фасовать ее. "Как только мы решим этот вопрос, моментально количество собственного картофеля вырастет, мы будем его экспортировать", - обещает Зубов.

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