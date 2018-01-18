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18.01.2018 20:36
Рубрика: Власть

Лавров: Провал "ядерной сделки" с Ираном отразится на КНДР

Текст: Петр Лихоманов
Выход США из соглашения по ядерной программе Ирана, или любое другое его изменение негативно отразится на международной безопасности, и в частности - на урегулировании северокорейской проблемы. Об этом сегодня в ходе заседания Совбеза ООН заявил глава МИД России Сергей Лавров.
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"В числе первостепенных конкретных шагов для сохранения на текущем этапе режима ядерного нераспространения - объединение усилий в интересах обеспечения устойчивой реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы (СВПД). Очевидно, что провал СВПД, тем более по вине одного из участников группы "5+1", станет тревожным сигналом для всей архитектуры международной безопасности, включая перспективы решения ядерной проблемы Корейского полуострова. Подтверждаем актуальность предложенной РФ и Китаем дорожной карты в интересах исключительно мирного урегулирования этой проблемы", - сказал Сергей Лавров.

При этом он напомнил, что СВДП принимался членами Совбеза ООН единогласно, и поэтому они несут ответственность за его выполнение.

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"Иран неукоснительно придерживается своих обязательств, что регулярно подтверждает Международное агентство по атомной энергии. Подавляющее большинство международного сообщества признает, что СВПД вносит осязаемый вклад в укрепление режима нераспространения и поддержание мира и безопасности. Нельзя в угоду политической конъюнктуре отдельных стран отказываться от реального достижения многосторонней дипломатии, ставшего результатом усилий не только участников самой договоренности, но и многих других поддержавших их стран, включая Казахстан", - сказал Сергей Ларов.

Напомним, президент США Дональд Трамп и другие представители американского истеблишмента высказываются за выход своей страны из соглашения, либо за изменение заложенных в нем принципов.

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