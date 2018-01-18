Лавров: Запад закрывает глаза на использование химоружия террористами

Страны Запада предпочитают не замечать, как террористы в Сирии и Ираке изготовляют и используют химическое оружие, одновременно выдвигая голословные обвинения в адрес Дамаска. Об этом сказал глава МИД России Сергей Лавров, выступая на заседании Совета безопасности ООН, посвященном проблеме нераспространения оружия массового уничтожения.

"Мы неоднократно предлагали принять резолюцию СБ ООН или хотя бы заявление его председателя с осуждением конкретных актов химического терроризма в Сирии и Ираке. К сожалению, все наши предложения неизменно встречали жесткое сопротивление со стороны ряда наших западных коллег, которые предпочитают закрывать глаза на факты применения и даже изготовления химического оружия террористами, выдвигают голословные обвинения в адрес Дамаска", - сказал глава внешнеполитического ведомства России. Такую позицию западных стран Лавров назвал "спекулятивной", направленной на "достижение узкокорыстных геополитических целей", и не способствующей объективному расследованию случаев применения химического оружия на Ближнем Востоке.

"Подтверждаем наше предложение о том, чтобы сформировать новый механизм по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии на принципах, которые полностью отвечают нормам конвенции по запрещению химического оружия", - сказал Сергей Лавров.