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18.01.2018 21:05
Рубрика: Власть

Лавров: Запад закрывает глаза на использование химоружия террористами

Текст: Петр Лихоманов

Страны Запада предпочитают не замечать, как террористы в Сирии и Ираке изготовляют и используют химическое оружие, одновременно выдвигая голословные обвинения в адрес Дамаска. Об этом сказал глава МИД России Сергей Лавров, выступая на заседании Совета безопасности ООН, посвященном проблеме нераспространения оружия массового уничтожения.

Фото: REUTERS/Ben Nelms
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"Мы неоднократно предлагали принять резолюцию СБ ООН или хотя бы заявление его председателя с осуждением конкретных актов химического терроризма в Сирии и Ираке. К сожалению, все наши предложения неизменно встречали жесткое сопротивление со стороны ряда наших западных коллег, которые предпочитают закрывать глаза на факты применения и даже изготовления химического оружия террористами, выдвигают голословные обвинения в адрес Дамаска", - сказал глава внешнеполитического ведомства России. Такую позицию западных стран Лавров назвал "спекулятивной", направленной на "достижение узкокорыстных геополитических целей", и не способствующей объективному расследованию случаев применения химического оружия на Ближнем Востоке.

"Подтверждаем наше предложение о том, чтобы сформировать новый механизм по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии на принципах, которые полностью отвечают нормам конвенции по запрещению химического оружия", - сказал Сергей Лавров. 

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