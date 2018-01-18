Летающие по улицам голландцы попали на видео

В Сети появились видео с голландцами, оказавшимися на улице в сильнейший шторм, во время которого порывы ветра достигали 120 километров в час.

Ролики с людьми, пытающимися противостоять стихии, заполонили Twitter и другие соцсети.

Видео с перевернутыми автомобилями, сорванными крышами домов, рухнувшими билбордами и сброшенными в море грузовыми контейнерами сопровождаются шуточными комментариями.

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Между тем из-за сильного ветра в Нидерландах возникли проблемы с посадкой самолетов, движением поездов и работой общественного транспорта.