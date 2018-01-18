Летающие по улицам голландцы попали на видео

В Сети появились видео с голландцами, оказавшимися на улице в сильнейший шторм, во время которого порывы ветра достигали 120 километров в час.
Ролики с людьми, пытающимися противостоять стихии, заполонили Twitter и другие соцсети.
Видео с перевернутыми автомобилями, сорванными крышами домов, рухнувшими билбордами и сброшенными в море грузовыми контейнерами сопровождаются шуточными комментариями.
- Вы что-то заказали на AliExpress? Вероятно, ваша покупка немного промокла, - написал один из пользователей.
Между тем из-за сильного ветра в Нидерландах возникли проблемы с посадкой самолетов, движением поездов и работой общественного транспорта.
#Storm bij het Strijkijzer pic.twitter.com/6M8ukNmir9— Arnout Vos (@arnoutvos) 18 января 2018 г.
#storm Den Bosch pic.twitter.com/QxVqgaMJ5Q— Marco (@tensioncoach) 18 января 2018 г.
had je iets besteld op Ali express ? kans dat het nu een beetje nat is... #storm pic.twitter.com/THgDjAV8e2— Wouter Kamp (@Wouter_Kamp) 18 января 2018 г.