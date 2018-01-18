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18.01.2018 21:03
Рубрика: Экономика

Заложники Канкуна

Причины задержки борта в Мексике пока выясняют
Текст: Татьяна Шадрина
Российская газета - Федеральный выпуск №7474 (11)
Минтранс поручил Росавиации и Ространснадзору разобраться, почему вовремя не улетел из Мексики самолет с россиянами.

Борт вчера благополучно вернулся в Москву после более чем суточного ожидания. И почему он никак не мог взлететь? История задержки этого чартерного рейса, можно сказать, детективная. Канкун крупный курортный город в Мексике, расположен на полуостров Юкатан. Туда летают чартерные рейсы одного российского перевозчика из Москвы, причем не каждый день. Учитывая большую дальность полета, на маршруте работает большой самолет, который может вместить 500 человек. И в этот раз на борту был аншлаг.

Самолет с российскими туристами из Мексики приземлился во Внуково

Пассажиров пустили в салон и продержали там в общей сложности семь часов. Пока они там сидели, появились различные версии задержки. В СМИ прошла информация, что мексиканские власти хотели на борту российской авиакомпании депортировать граждан другой страны СНГ. По словам очевидцев, действительно, через четыре часа после планового времени вылета на борт поднялись четыре пассажира. Но самолет продолжал стоять на приколе. Как отметил в беседе с "РГ" главный редактор портала "Авиа.ру" Роман Гусаров, скорее всего, аэропорт начал требовать оплатить дополнительное время стоянки в аэропорту.

Официальный представитель авиакомпании не стал это уточнять, сказав только, что перевозчик не имеет долгов перед аэропортом. При этом он подтвердил, что через семь часов ожидания по российским воздушным правилам безопасности полетов у экипажа закончилось рабочее время. И он пошел отдыхать.

Вылет рейса был перенесен на 17 января. Пассажиров попросили выйти, и, учитывая, что рейс чартерный, туроператоры должны были заняться расселением россиян по гостиницам. Кто-то сам забронировал и оплатил номер. Деньги, кстати, при наличии всех чеков можно будет вернуть, отметил в беседе с "РГ" Роман Гусаров. Предъявлять их надо туроператору, который и продавал услугу перевозки до места отдыха, добавил он.

Если разбирать ситуацию с формальной точки зрения, то и мексиканские авиавласти, и экипаж соблюдали букву закона, отметил Гусаров. Вроде как никто не виноват, но в заложниках ситуации оказались пассажиры, отметил Роман Гусаров. Можно посоветовать сохранить посадочные талоны, чеки на гостиницу, еду, чтобы после официальных выводов Росавиации и Ространснадзора предъявить претензии тому, кто виноват.

Горячая линия

Пассажиры задержанного рейса авиакомпании "Россия" за консультацией могут обратиться по телефону "горячей линии" как в Управление Роспотребнадзора по г. Москве 8 (495) 785-37-41, так и непосредственно в международном аэропорту Внуково в Сколковский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по городу Москве: 8 (495) 436-73-02.

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