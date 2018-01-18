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18.01.2018 07:35
Рубрика: Культура

На аукционе продан фрагмент флага с корабля адмирала Нельсона

На аукционе Sotheby's в среду был продан фрагмент британского флага с корабля адмирала Нельсона. Покупатель отдал за него 297 тысяч фунтов стерлингов (410 тысяч долларов), передает ТАСС.

Фото: REUTERS/Emmanuel Foudrot
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Кусок "Юнион Джека" шириной 86 сантиметров и высотой 92 сантиметра был на корабле адмирала Горацио Нельсона в Трафальгарском сражении в 1805 году. Нельсон выиграл битву, но погиб в ней. Флаг использовался во время церемонии похорон адмирала и разделен на части участниками экипажа корабля.

Эксперты предварительно оценили раритет в сумму от 80 до 100 тысяч фунтов стерлингов (110-138 тысяч долларов). Однако по результатам торгов лот ушел с молотка по цене, превышающей оценочную в три раза.

Кстати, последний сохранившийся целый флаг, участвовавший в Трафальгарской битве, был продан в 2009 году. Он ушел с молотка за 384 тысячи фунтов стерлингов (530 тысяч долларов), что в 20 раз больше его оценочной стоимости.

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