На аукционе продан фрагмент флага с корабля адмирала Нельсона

На аукционе Sotheby's в среду был продан фрагмент британского флага с корабля адмирала Нельсона. Покупатель отдал за него 297 тысяч фунтов стерлингов (410 тысяч долларов), передает ТАСС.

Кусок "Юнион Джека" шириной 86 сантиметров и высотой 92 сантиметра был на корабле адмирала Горацио Нельсона в Трафальгарском сражении в 1805 году. Нельсон выиграл битву, но погиб в ней. Флаг использовался во время церемонии похорон адмирала и разделен на части участниками экипажа корабля.

Эксперты предварительно оценили раритет в сумму от 80 до 100 тысяч фунтов стерлингов (110-138 тысяч долларов). Однако по результатам торгов лот ушел с молотка по цене, превышающей оценочную в три раза.

Кстати, последний сохранившийся целый флаг, участвовавший в Трафальгарской битве, был продан в 2009 году. Он ушел с молотка за 384 тысячи фунтов стерлингов (530 тысяч долларов), что в 20 раз больше его оценочной стоимости.