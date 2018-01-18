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18.01.2018 20:53
Рубрика: Культура

На Первом канале выйдет сериал "Секретарша"

Текст: Сусанна Альперина
Российская газета - Федеральный выпуск №7474 (11)
Сериал "Секретарша" - на Первом канале, 22-25 января в 21:35.
Журналист "понарошку" садится в тюрьму ради репортажа, но застревает там на годы. Фото: РЕН-ТВ Журналист "понарошку" садится в тюрьму ради репортажа, но застревает там на годы. Фото: РЕН-ТВ
Журналист "понарошку" садится в тюрьму ради репортажа, но застревает там на годы. Фото: РЕН-ТВ

Многосерийный фильм "Секретарша" - нетипичен для Первого канала, поскольку команда, которая над ним работала, ранее проявляла себя на других "кнопках", таких, как ТНТ и СТС, и прежде ориентировалась на иную аудиторию. Главная героиня "Секретарши" - "женщина за сорок" - Екатерина Морозова, которую играет Ксения Лаврова - Глинка. Она - секретарь главы Следственного Комитета в небольшом городе. Несмотря на скромную должность, она отвечает в СК буквально за все: может разобраться с любыми бумажками или сварить кофе, а может, если нужно, вспомнить детали старого дела или разговорить нелюдимого посетителя. Но главная Катина задача - обеспечивать тыл начальству, и в этом ей нет равных. Благодаря своей коммуникабельности и наблюдательности даст фору любому опытному детективу. Практически вся жизнь Кати протекает в СК: ведь здесь же работает и ее взрослый сын Олег (Илья Коробко). Но однажды весь ее привычный уклад рушится: размолвка с любимым, подозрительное поведение сына и приход нового начальника Василия Громика (Михаил Трухин) заставляют по-новому взглянуть на многие вещи. За двадцать пять лет работы секретарем, Катя научилась сглаживать любые конфликты и с легкостью решать любые проблемы. Любые, кроме своих…

Фото: www.kinopoisk.ru
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Режиссер "Секретарши" - Рада Новикова, известная по сериалам "Интерны", "Два отца и два сына", первый выходил на ТНТ, второй - на СТС. "Был такой прекрасный советский фильм с Софико Чиаурели и Леонидом Куравлевым "Ищите женщину", я во многом ориентировалась на образ из этого фильма. Героиня Чиаурели была секретаршей адвоката, но главное в ней, что она - абсолютная женщина… Наша Екатерина Морозова - очень умная женщина. У нее хорошая память, она внимательная. Ее знание людей, обширная "агентурная сеть" подруг и умение найти общий язык с любым человеком часто помогают в расследованиях", - говорит режиссер.

"С Илюшей Коробко мы вместе снимались в "Молодежке". А с Михаилом Трухиным на съемках встретились в первый раз, это было замечательно! Мы работаем вместе в театре, играем в спектакле "Зойкина квартира". Нам не пришлось долго притираться, мы прекрасно понимали друг друга с полуслова… Очень важно, что, несмотря на детективную составляющую, в "Секретарше" много юмора. Это дает фильму определенную легкость", - говорит Ксения Лаврова-Глинка.

Сериал "Последняя статья журналиста", НТВ, с 22 января в 21.40.

Главную роль в остросюжетной картине исполнил звезда сериалов "Невский, "Ленинград 46" и "Казнить нельзя помиловать" Дмитрий Паламарчук. Речь в фильме о том, как в начале 80-х в СССР молодой корреспондент "Псковской правды" Олег Верховцев задумал написать репортаж из камеры смертников. Он уговаривает своих высокопоставленных друзей посадить его по ложному обвинению, а после выполнения задачи вытащить. Неожиданные события вносят свои коррективы в первоначальный замысел Олега и, чудом избегая расстрела, он попадает в тюрьму на пятнадцать лет. В его невиновность не верит даже любимая жена Полина (Агния Дитковските).

Выйти на свободу главному герою удается только в середине девяностых.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"

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