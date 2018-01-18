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18.01.2018 05:26
Рубрика: В мире

"Орел" прилетит в Бишкек

Текст: Артем Петров (Бишкек)
Российская газета - Неделя - Киргизия №7473 (10)
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов посетит Бишкек с ознакомительным визитом. Сделает он это, как сообщили в Национальном олимпийском комитете (НОК) КР, 24 января 2018 года.

По данным комитета, Хабиб - псевдоним "Орел" - встретится, в том числе, с местными спортсменами, которые участвуют в боях без правил.

Фото: ВИК
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Сегодня Хабиб Нурмагомедов - один из сильнейших бойцов мира по версии UFC (Ultimate Fighting Championship). Он выступает в весе до 70 килограммов и занимает второе место в рейтинге. Всего "Орел" провел 25 боев и во всех победил. Последний поединок состоялся 31 декабря 2017 года на турнире UFC 219. В нем Хабиб, как говорится, по всем статьям переиграл бразильца Эдсона Барбозу.

Хабиб Нурмагомедов, кстати, должен был посетить Бишкек в марте 2017-го в качестве специального гостя соревнований WEF Global 7. Однако из-за проблем со здоровьем не смог приехать. Многочисленные поклонники всемирно известного атлета в Киргизии надеются, что на этот раз его визит не сорвется.

Тем временем

Уроженка Киргизии Валентина Шевченко сохранила за собой первое место в рейтинге UFC в весовой категории до 61,5 килограмма. Следующий бой девушка проведет третьего февраля 2018-го на турнире Fight Night 125, который пройдет в городе Белем (Бразилия). Ее соперницей станет Присцилла Качоейра.

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