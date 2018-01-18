Пентагон опроверг создание в Сирии "новой армии"

Силы в Сирии, которые тренируют американские военные, не являются "новой армией или пограничной службой". Об этом, как передает РИА Новости, сообщило министерство обороны Соединенных Штатов.

В заявлении ведомства отмечается, что тренировки проводятся с целью укрепления безопасности беженцев, возвращающихся в разрушенные города. Также, указывается в сообщении Пентагона, важно, чтобы ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки ИГИЛ) "не смогла вновь появиться в освобожденных и неуправляемых районах".

"Это не новая "армия" или традиционные силы "пограничной охраны", - подчеркнуло американское минобороны.

Ранее госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил, что США сохранят военное присутствие в Сирии. По его словам, необходимо обеспечить, чтобы ДАИШ вновь не подняла голову, а также добиться политического урегулирования в арабской республике.