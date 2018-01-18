Полиция Испании и Португалии нашла кокаин в свежих ананасах

Полицейские из Португалии и Испании в ходе совместного рейда конфисковали сотни килограммов кокаина, спрятанных в свежих ананасах, и арестовали девять членов банды, которая доставила наркотик из Южной Америки.

"Эта организованная международная группировка неоднократно поставляла большое количество кокаина на европейский континент", - говорится в заявлении португальских следователей.

Пиренейский полуостров, напоминает Reuters, является крупнейшим транзитным пунктом на пути контрабандистов, доставляющих наркотики из Западного полушария в Старый свет.

Операция по выявлению и нейтрализации канала поставки кокаина на юг Европы началась в апреле прошлого года. В итоге в среду полиция изъяла кокаин весом в 745 килограммов и ликвидировала лабораторию, где наркотик расфасовывался на дозы.