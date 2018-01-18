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18.01.2018 05:09
Рубрика: В мире

Кино вернут былую славу

Текст: Артем Петров (Бишкек)
Российская газета - Неделя - Киргизия №7473 (10)
Премьер-министр Киргизии Сапар Исаков пообещал вкладывать "значительные средства в развитие республиканской киношколы". Глава правительства заявил об этом на встрече с создателями фильма "Ночная авария", завоевавшего гран-при на международном фестивале в Таллине (Эстония).
Фото: Архив анимационного цеха при "Кыргызфильме"
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- Наша цель - вернуть былую славу киргизскому кино. Посредством кино мы можем рассказать всему миру про нашу удивительную страну. Но для начала мы должны создать все условия для работы кинематографистов в материальном и инфраструктурном плане. Необходимо, чтобы вы приходили в современное, оборудованное всем необходимым здание и там занимались творчеством. Тех средств, которые мы сейчас выделяем для киноиндустрии, недостаточно для развития кинематографии. Мы будем выделять кинопромышленности намного больше средств, и это будет революционным шагом в развитии этой отрасли, - отметил Сапар Исаков.

Во время встречи премьер-министр вручил благодарственные письма нескольким киргизским деятелям кино, в частности режиссеру-постановщику Темирбеку Бирназарову и народному артисту КР Акылбеку Абдыкалыкову.

Справка "РГ"

Кинофильм "Ночная авария" был снят в 2017 году на национальной киностудии "Кыргызфильм". Его продолжительность составляет 90 минут, стоимость - шесть миллионов сомов. Съемки картины проводились на берегу озера Иссык-Куль. В главных ролях - Акылбек Абдыкалыков и Дина Джейкоб.

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