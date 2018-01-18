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18.01.2018 20:50
Рубрика: В мире

Ставка на Виорику

Премьером Румынии впервые стала женщина
Текст: Юрий Когалов
Российская газета - Федеральный выпуск №7474 (11)
Правительство Румынии впервые в истории возглавила женщина. Президент страны Клаус Йоханнис назначил на этот пост Виорику Дэнчилэ, кандидатуру которой выдвинула правящая коалиция в составе Социал-демократической партии и Альянса либералов и демократов. Глава государства ожидает, что все необходимые процедуры будут завершены к 1 февраля. За это время Дэнчилэ должна представить депутатам программу правительства и список членов кабинета министров.
Фото: U.S Navy/Wikipedia.org
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54-летняя Дэнчилэ стала третьим в новейшей истории Румынии главой правительства за последние семь месяцев. Два ее предшественника были вынуждены покинуть пост премьер-министра из-за конфликтов с лидером социал-демократов Ливиу Драгней.

Михай Тудосе подал в отставку 15 января на фоне скандала вокруг главы МВД Румынии Кармен Дан. Он требовал ее увольнения, против чего выступил Драгня. В итоге кабинет министров покинул его глава, однако, как заявил сам Тудосе, "уходит он с поднятой головой".

Дэнчилэ стала третьим в новейшей истории Румынии главой правительства за последние 7 месяцев

В Румынии Дэнчилэ называют союзником лидера социал-демократов. Драгня отзывается о ней как об "уважаемом члене Европейского парламента", "цивилизованной, бесконфликтной, очень коммуникабельной женщине". По его словам, хорошие отношения Дэнчилэ с должностными лицами Европейской комиссии являются "преимуществом для румынского правительства, которое готовится в следующем году впервые стать председателем Совета ЕС". Сам Драгня лишен возможности стать премьером из-за судимости. В 2015 году его обвинили в фальсификации бюллетеней во время референдума в 2012 году. Сам политик отрицает эти правонарушения.

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