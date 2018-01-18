С официальным визитом готовится посетить Таджикистан президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Дата поездки в Душанбе как и подробная повестка дня пока держится в секрете, однако у обеих сторон есть темы для переговоров. В их числе - продолжающийся процесс делимитации и демаркации границы между республиками, укрепление безопасности, развитие торгово-экономических связей и водноэнергетического сотрудничества. Обе страны участвуют в международном проекте CASA-1000, который предполагает продажу электроэнергии, вырабатываемой в Киргизии и Таджикистане, в страны Южной Азии.

- Убежден, что предстоящий официальный визит президента Киргизстана даст новый импульс многоплановому сотрудничеству двух стран и поднимет его уровень на новую высоту в соответствии с коренными интересами наших братских народов, - цитируют официальные источники главу Таджикистана Эмомали Рахмона. По его словам, отношения между республиками имеют добрососедский и дружественный характер, а также вековые исторические корни. Сотрудничество между двумя странами глава Таджикистана называет одним из "приоритетных векторов" своей внешней политики.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, в свою очередь, полагает, что развитие отношений с Таджикистаном не только важно для двух стран, но и призвано укрепить стабильность и безопасность в регионе.

Вместе с тем



Таджикистан станет пятой страной, которую Сооронбай Жээнбеков посетит в качестве главы Киргизии. Первый визит после избрания он нанес в Россию, затем побывал в Беларуси, где участвовал в саммите ОДКБ, Узбекистане и Казахстане.