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18.01.2018 05:57
Рубрика: В мире

Готовится визит в Таджикистан

Текст: Данияр Каримов (Бишкек)
Российская газета - Неделя - Киргизия №7473 (10)
С официальным визитом готовится посетить Таджикистан президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Дата поездки в Душанбе как и подробная повестка дня пока держится в секрете, однако у обеих сторон есть темы для переговоров. В их числе - продолжающийся процесс делимитации и демаркации границы между республиками, укрепление безопасности, развитие торгово-экономических связей и водноэнергетического сотрудничества. Обе страны участвуют в международном проекте CASA-1000, который предполагает продажу электроэнергии, вырабатываемой в Киргизии и Таджикистане, в страны Южной Азии.

Фото: Пресс-служба президента КР
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- Убежден, что предстоящий официальный визит президента Киргизстана даст новый импульс многоплановому сотрудничеству двух стран и поднимет его уровень на новую высоту в соответствии с коренными интересами наших братских народов, - цитируют официальные источники главу Таджикистана Эмомали Рахмона. По его словам, отношения между республиками имеют добрососедский и дружественный характер, а также вековые исторические корни. Сотрудничество между двумя странами глава Таджикистана называет одним из "приоритетных векторов" своей внешней политики.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, в свою очередь, полагает, что развитие отношений с Таджикистаном не только важно для двух стран, но и призвано укрепить стабильность и безопасность в регионе.

Вместе с тем

Таджикистан станет пятой страной, которую Сооронбай Жээнбеков посетит в качестве главы Киргизии. Первый визит после избрания он нанес в Россию, затем побывал в Беларуси, где участвовал в саммите ОДКБ, Узбекистане и Казахстане.

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