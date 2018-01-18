Стремление Северной Кореи возобновить диалог с Кореей Южной ничуть не умерило желание президента США Дональда Трампа наказать Пхеньян.

Белый дом, неоднократно публично обещав урегулировать ситуацию вокруг ядерной программы КНДР мирным путем, "за кулисами" продолжал требовать от военных плана по уничтожению северокорейского режима. И получил желаемое, о чем в канадском Ванкувере сообщил глава Пентагона Джеймс Мэттис. В Ванкувере администрация Трампа собрала 17 государств, готовых поддержать американскую операцию против Пхеньяна. "Столь грубая попытка группы государств, встреча которых не имела мандата ООН, подорвать значимость решения Совбеза по Северной Корее демонстрирует их полное неуважение к этому международному институту", - говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства.

Впрочем, несмотря на уверенные заявления главы Пентагона о том, что Северную Корею ждет "конец ее режима и гибель народа", в Белом доме держат паузу, опасаясь атомного конфликта. Выводы экспертов звучат неутешительно и однозначно: у Пхеньяна есть ядерные заряды. В четверг в американском журнале Bulletin of the Atomic Scientists двое исследователей подсчитали, что в распоряжении лидера КНДР Ким Чен Ына находится порядка 20 атомных боеголовок, и у него достаточно материалов для производства еще 60. Среди военных продолжаются споры относительно возможностей ракетной программы Северной Кореи. Но очевидно, что достоверной информации на этот счет у Вашингтона нет, а цена ошибки слишком высока.

Президент США вновь попытался "столкнуть лбами" Россию и Китай

"Если встреча министров иностранных дел в Ванкувере не даст результата, то следующей мы проведем встречу министров обороны", - предупредил Пхеньян глава Пентагона. Правда, осталось не ясным, каких результатов американские военачальники ждут от собравшихся в Канаде дипломатов, если ключевых игроков, способных помочь Белому дому в налаживании диалога с северокорейским режимом, в Ванкувер не пригласили. Россия и Китай, выступавшие против любых силовых действий в отношении Северной Кореи, не вошли в число участников спешно созванного "проамериканского междусобойчика".

В четверг президент Дональд Трамп нашел виновного в неспособности США заставить Пхеньян отказаться от ядерного оружия. Глава Белого дома голословно обвинил Москву в невыполнении международных санкций против Северной Кореи, не в первый раз попытавшись "столкнуть лбами" Россию и Китай. Впрочем, российские дипломаты уже привыкли к подобной бизнес-модели в поведении Трампа и лишь повторили то, о чем говорили ранее: Москва полностью выполняет взятые на себя санкционные обязательства. Впрочем, прозвучавшие в том же интервью Reuters сожаления Трампа по поводу "не таких близких отношений с Москвой" выглядят наигранными на фоне принятого Белым домом решения о поставках оружия на Украину и расширения списка попадающих под американские санкции российских бизнесменов. Добавлю, что на прошедшей несколько дней назад встрече со СМИ министр иностранных дел РФ Сергей Лавров вновь констатировал: "американские коллеги и их союзники по-прежнему хотят вести дела исключительно на основе диктата и ультиматумов, не хотят слушать точку зрения других центров мировой политики, тем самым, по сути дела, не хотят признать реальности формирующегося многополярного мира".