Президент США составил рейтинг "фейковых СМИ"

Дональд Трамп обнародовал список "победителей" его импровизированной "премии" для "фейковых СМИ". Как передает ТАСС, рейтинг президента США опубликовала пресс-служба Республиканской партии.

В список "фейковых СМИ" глава государства включил материалы газет The New York Times и Washington Post, телеканалов ABC и CNN, журналов Time и Newsweek. Наибольшего внимания хозяина Белого дома удостоились сюжеты телекомпании CNN - они получили четыре из 11 мест.

В последнем пункте Трамп поместил скандал с его предполагаемыми связями с РФ. "И последнее, но не менее важное: "российский сговор!" Российский сговор - это, пожалуй, величайшая мистификация, созданная для (обмана) американского народа. Сговора не существует!" - отмечается в тексте.

Трамп неоднократно заявлял о том, что большинство СМИ США намеренно выступает против него, публикуя недостоверные сведения. В частности, в феврале прошлого года президент в своем Twitter назвал телекомпании CNN, NBC, а также газету The New York Times врагами американского народа.