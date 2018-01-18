Москвичам, которые становятся родителями, с этого года не нужно бегать в поисках пеленок-распашонок. При выписке из роддома каждой маме вручают набор для новорожденного. В подарке правительства столицы новому москвичу - 44 предмета. Как рассказал на "Деловом завтраке" в "РГ" руководитель департамента труда и соцзащиты населения города Москвы Владимир Петросян, их малышу хватит почти на весь первый год его жизни. Родители же тем временем могут в более спокойной обстановке вживаться в свою новую роль - мамы и папы.

Прямая речь

Ольга Кудрявцева, москвичка

- Мы с мужем стали одними из первых обладателями набора "Наше сокровище" от мэра Москвы. Коробка увесистая, но мы и подумать не могли, что получим столько незаменимых вещей для ухода за малышом, и что немаловажно - от проверенных производителей. Но больше всего нас поразил инфракрасный термометр, который за несколько секунд измеряет не только температуру тела, но и температуру воздуха и воды, что особенно удобно при подготовке детской смеси или водички для купания. И несмотря на то, что мы заранее подготовили все необходимое для нашей дочери, сейчас уже активно используем одежду и средства из набора.