Под Владимиром девочку с кровотечением выгнали из автобуса

Сотрудники Следственного комитета отреагировали на сообщения СМИ об инциденте с выгнанной из автобуса девочкой, у которой открылось носовое кровотечение, сообщила "РГ" представитель регионального СУ СК РФ Ирина Минина.

Владимирские СМИ 18 января опубликовали данные о ЧП с заболевшей девочкой, произошедшем в автобусе 152 маршрута "Юго-Западная - Село Ославское". По словам очевидцев, во время рейса юной пассажирке автобуса стало плохо: у школьницы пошла носом кровь.

Несмотря на то, что у ребенка был оплачен билет, кондуктор в районе села Боголюбова выгнала девочку из автобуса, заявив, что та может испачкать сидения.

При этом женщина не оказала ребенку никакой помощи и не предложила пострадавшей аптечку, которая по правилам должна находиться в любом автобусе.

По данным СМИ, ЧП произошло 16 января, однако известно о нем стало только через день после обращений очевидцев.

- Я видела эту информацию и уже написала рапорт генералу, сейчас жду распоряжения. Возможно, будет назначена доследственная проверка, - сообщила Ирина Минина.

По словам свидетелей ЧП, высаженной из автобуса девочке помогли прохожие, которые передали ее родителям.