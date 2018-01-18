Пожарные начали выносить товары с горящего рынка "Садовод"

Пожарные и спасатели выносят вещи из контейнеров, расположенных на пути распространения огня на столичном рынке "Садовод". По данным ТАСС, горят павильоны с товарами народного потребления, установленные в два-три ряда на 24-25-х линиях рынка.

Торговый комплекс "Садовод" - крупнейший оптово-розничный центр. Общая площадь, согласно данным компании, составляет более 40 гектаров. Это одно из самых известных торговых мест Москвы, здесь продается одежда, товары для детей, садовый инвентарь и техника, товары для рыбалки. Также сюда много лет назад переехал Птичий рынок. Здесь более 8 тысяч павильонов, которые работают с 5 утра до 6 часов вечера.

Новость о пожаре бурно комментируют в "Яндекс.Картах" и соцсетях, отмечая, что из-за рынка в этом районе невозможно проехать - рядом всегда стоят огромные пробки. Части пользователей Сети очень жалко животных, продающемся на Птичьем рынке.

Напомним, в начале октября прошлого года в Москве сгорел крупнейший строительный рынок "Синдика", расположенный на северо-западе города. Ущерб составил несколько миллиардов рублей.