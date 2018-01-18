Пассажиры московской маршрутки спасли жизни мальчика и двух девочек, которые оказались одни в горящей квартире. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС, свидетели развернули под окном пятиэтажки пледы: на них и спрыгнули юные пленники с четвертого этажа.

Пожар произошел в доме N 12/23 на Свободном проспекте в 16.13. "Мы в это время ехали в маршрутке с племянницей, - рассказала "РГ" жительница Москвы Татьяна. - Первым на огонь среагировал молодой парень из Узбекистана. Он сразу крикнул: "Быстро все за мной!". И все побежали к дому.

Взрослые сразу заметили, что на четвертом этаже ждут помощи трое детей. Двое из них - подростки, одному - 6 лет. Огонь к тому времени сильно распространился на 12 квадратных метров. На земле были расстелены пледы, люди быстро растянули их, получилась мягкая поверхность. Первым прыгал мальчик, он относительно удачно приземлился. А две девочки ударились о дерево. Пострадавшие получили ушибы и отравление. Травмы получили и москвичи, спасавшие детей, многие повредили руки.

Пожаром заинтересовались в городском ГСУ СК. Ведь в момент возгорания дети остались дома без взрослых. Ведомство начало проверку, по итогам которой выяснится, есть ли основания для уголовного дела.