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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Руки помощи

В Москве пассажиры маршрутки спасли детей из огня
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск №7474 (11)

Пассажиры московской маршрутки спасли жизни мальчика и двух девочек, которые оказались одни в горящей квартире. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС, свидетели развернули под окном пятиэтажки пледы: на них и спрыгнули юные пленники с четвертого этажа.

Пожар произошел в доме N 12/23 на Свободном проспекте в 16.13. "Мы в это время ехали в маршрутке с племянницей, - рассказала "РГ" жительница Москвы Татьяна. - Первым на огонь среагировал молодой парень из Узбекистана. Он сразу крикнул: "Быстро все за мной!". И все побежали к дому.

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Взрослые сразу заметили, что на четвертом этаже ждут помощи трое детей. Двое из них - подростки, одному - 6 лет. Огонь к тому времени сильно распространился на 12 квадратных метров. На земле были расстелены пледы, люди быстро растянули их, получилась мягкая поверхность. Первым прыгал мальчик, он относительно удачно приземлился. А две девочки ударились о дерево. Пострадавшие получили ушибы и отравление. Травмы получили и москвичи, спасавшие детей, многие повредили руки.

Пожаром заинтересовались в городском ГСУ СК. Ведь в момент возгорания дети остались дома без взрослых. Ведомство начало проверку, по итогам которой выяснится, есть ли основания для уголовного дела.

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