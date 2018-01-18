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18.01.2018 21:26
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Парам было скользко

В Москве были разыграны первые медали предолимпийского чемпионата Европы
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск №7474 (11)
Единственное, что сделали французские фигуристы Ванесса Джеймс и Морган Сипре, чтобы выиграть короткую программу в турнире спортивных пар и сделать заявку на "золото" чемпионата Европы, это чисто исполнили свой прокат. Ни действующим победителям соревнований Евгении Тарасовой - Владимиру Морозову, ни олимпийским чемпионам Сочи в команде Ксении Столбовой - Федору Климову обойтись без падений не удалось.

В результате вперед вырвалась третья пара нашей сборной Наталья Забияко и Александр Энберт. Они вторые. Столбова - Климов идут третьими, а Тарасова - Морозов - откатились на пятое место и в произвольной программе не попали в сильнейшую разминку. Как российские пары выступили во второй день соревнований и превратилась ли маленькая сенсация в большую, стало известно уже после подписания "РГ" в печать.

Вчера в борьбу за медали также вступили девушки. На лед вышли двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева, которая вернулась в соревновательный режим после травмы, самая юная участница турнира и уже победительница финала Гран-при Алина Загитова и Мария Сотскова. В этом виде мы можем рассчитывать на российский пьедестал с одной поправкой - на итальянку Каролину Костнер.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Алина Загитова: Наше соперничество с Медведевой больше игровое

Это корреспонденту "РГ" подтвердила и призер чемпионата мира Алена Леонова. Она сейчас готовится к выступлению в финале Кубка России, болеет за подругу Ксению Столбову и Дмитрия Алиева, с которым тренируется в группе Евгения Рукавицына, а также следит за расстановкой сил в женском катании.

Алена, в прошлом году Костнер уже вытеснила Сотскову с пьедестала. Кто будет сильнее в этом году?

Алена Леонова: Судя по чемпионату Италии, Каролина усилила свои программы в техническом плане - сделала более сложный каскад, добавила тройной лутц, который она уже давно не делала. По набору элементов она вполне конкурентоспособна, а за компоненты во второй оценке судьи всегда ставят ей хорошие баллы. Поэтому она точно одна из претенденток на тройку призеров. Конечно, хочется, чтобы наши девчонки заняли весь пьедестал, но думаю, что борьба все-таки будет.

Поклонники ждут первую очную встречу Медведевой и Загитовой. Ваш прогноз?

Алена Леонова: Может, Алину и называют новой звездой, но Женя - действующая чемпионка, которая очень стабильно выступала несколько сезонов подряд. Да, у нее была травма, но сейчас она говорит, что нога ее не беспокоит. Будет интересно наблюдать за их соперничеством. Но мне кажется, победа останется за Женей. Все-таки у нее больше опыта и титулов.

В чем основная сложность предолимпийского чемпионата Европы?

Алена Леонова: На таком чемпионате главное - хорошо откататься, так как идет отбор в состав олимпийской сборной, но не выплеснуть себя полностью, чтобы остались силы на сами Игры. Но хорошо, что чемпионат проходит в Москве. У нас все отлично организовано. Помню, как выступала на арене в "Мегаспорте" на чемпионате мира 2011 года, который был перенесен из-за землетрясения в Японии. Тогда мне чуть-чуть не хватило до "бронзы". Но зато на следующий год я выиграла "серебро".

Сборные Канады, США уже назвали состав на Пхенчхан? Что скажете о наших конкурентках из-за океана?

Алена Леонова: Я бы обратила внимание на то, что национальный чемпионат Канады выиграла не Кэйтлин Осмонд, которая стала третьей в финале Гран-при после Загитовой и Сотсковой, а Гэбриэль Дейлман. У американцев Эшли Вагнер вообще не попала в сборную. Но, как говорится, сама виновата. Нужно было кататься чисто. А новая чемпионка Брейди Теннел очень достойная конкурентка.

Где будем смотреть

Пятница, 19 января, Матч

13.30 Танцы на льду. Короткая программа. Прямая трансляция.

17.45 Мужчины. Произвольная программа. Прямая трансляция.

Суббота, 20 января, Первый

16.00 Танцы на льду. Произвольная программа. Прямая трансляция

21.20 Женщины. Произвольная программа. Прямая трансляция

Матч

22.25 Женщины. Произвольная программа. Трансляция

Воскресенье, 21 января , Первый

16.00 Показательные выступления.

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