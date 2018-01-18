В Москве задержана мать, пытавшаяся продать невинность 13-летней дочери

Поражающее своей циничностью и бесчеловечностью преступление раскрыли полицейские угрозыска совместно с коллегами из транспортной полиции (линейного отдела МВД на водном транспорте).

Они задержали двух приехавших из Челябинской области в Москву дам, которые привезли 13-летнюю девочку (дочку одной из задержанных) для продажи ее девственности. Как заявила одна из задержанных, они решили продать за 1,5 миллиона рублей "право первой ночи".

Как пояснила официальный представитель МВД России Ирина Волк, состоятельного клиента 35-летняя мать и ее знакомая подыскали через интернет.

В итоге полицейские задержали двух злоумышленниц с поличным - непосредственно во время "сделки", при передаче дама 1,5 миллиона рублей.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 127.1 Уголовного кодекса РФ "торговля людьми в отношении несовершеннолетних". Женщинам грозит от 3 до 10 лет лишения свободы. Обе фигурантки по ходатайству следствия заключены под стражу. Пострадавшая девочка помещена в одно из медучреждений.

В МВД отметили, что оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных, продолжаются.