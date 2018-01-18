В Москве задержана мать, пытавшаяся продать невинность 13-летней дочери

Новости

Юноши в футболках МЧС сняли ремейк на клип курсантов из Ульяновска 00:57
Израиль сообщил о возобновлении работы посольства в Иордании 00:54
Футболисту "Спартака" Джикии предстоит операция 00:30
Лукашевич обвинил Киев в воспрепятствовании работе ОБСЕ 00:29
Сотрудник ОБСЕ погиб в Донбассе 00:26
В США посоветовали Турции воздержаться от военной операции в Сирии 18.01.2018
Казахстанское МВД назвало предварительную причину трагедии с автобусом 18.01.2018
Тренер Нина Мозер: На чемпионате Европы все было в наших руках 18.01.2018
В Волгограде неизвестные расстреляли четверых человек 18.01.2018
Четверть объема авторынка РФ пришлась на машины российских марок 18.01.2018
США отработают бомбовые удары вблизи российской границы 18.01.2018
МВФ отметил экономический рост в России 18.01.2018
Центробанк оценит благополучие россиян 18.01.2018
Россия указала США на недопустимость финансирования российской оппозиции 18.01.2018
Лавров: Запад закрывает глаза на использование химоружия террористами 18.01.2018
Тренер сборной Южной Кореи по шорт-треку избил олимпийскую чемпионку 18.01.2018
Ученые подтвердили опасность микроволновок 18.01.2018
Лавров: Россия не присоединится к Договору о запрещении ядерного оружия 18.01.2018
В Подмосковье в жилом доме взорвался газ 18.01.2018
Беглого российского банкира задержали в Монако 18.01.2018
В КНДР заметили подготовку США к "подземной" войне 18.01.2018
В Крыму задержан гражданин Украины за надругательство над флагом РФ 18.01.2018
Летающие по улицам голландцы попали на видео 18.01.2018
Опубликованы данные о тратах кандидатов в президенты 18.01.2018
Опрос: Почти 50% бизнесменов не обращались за господдержкой 18.01.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, как платить за парковку под домом
Верховный суд разъяснил, как платить за парковку под домом
В "РГ" пройдет пресс-показ фильма "Геннадий Шпаликов. Жизнь обаятельного человека"
В "РГ" пройдет пресс-показ фильма "Геннадий Шпаликов. Жизнь обаятельного человека"
Как выросли жалованье военнослужащих и выплаты отставникам
Как выросли жалованье военнослужащих и выплаты отставникам
18.01.2018 14:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве задержана мать, пытавшаяся продать невинность 13-летней дочери

Текст: Иван Петров

Поражающее своей циничностью и бесчеловечностью преступление раскрыли полицейские угрозыска совместно с коллегами из транспортной полиции (линейного отдела МВД на водном транспорте).
Они задержали двух приехавших из Челябинской области в Москву дам, которые привезли 13-летнюю девочку (дочку одной из задержанных) для продажи ее девственности. Как заявила одна из задержанных, они решили продать за 1,5 миллиона рублей "право первой ночи".

В Подмосковье беременная продала будущего ребенка в соцсетях

Как пояснила официальный представитель МВД России Ирина Волк, состоятельного клиента 35-летняя мать и ее знакомая подыскали через интернет.

В итоге полицейские задержали двух злоумышленниц с поличным - непосредственно во время "сделки", при передаче дама 1,5 миллиона рублей.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 127.1 Уголовного кодекса РФ "торговля людьми в отношении несовершеннолетних". Женщинам грозит от 3 до 10 лет лишения свободы. Обе фигурантки по ходатайству следствия заключены под стражу. Пострадавшая девочка помещена в одно из медучреждений.

В МВД отметили, что оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных, продолжаются.

Главное сегодня

Путин посмотрел фильм о войне вместе с ветеранами
Матвиенко: Закон о реинтеграции Донбасса похоронил минские соглашения
Минфин объявил о создании опорного банка для гособоронзаказа
Казахстанское МВД назвало предварительную причину трагедии с автобусом
Российские фигуристы заняли весь пьедестал на домашнем чемпионате Европы