В Подмосковье в жилом доме взорвался газ

В жилом доме в подмосковном Королеве произошел взрыв газа. Один человек пострадал, еще 10 экстренно эвакуированы.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области, инцидент произошел около 19:00 в доме № 9 на улице 50 лет ВЛКСМ. В 191-й квартире на третьем этаже, как полагают специалисты, произошла утечка газа. После этого раздался сильный хлопок: волна выбила окна в кухне, но несущие конструкции дома, к счастью, не пострадали. Начался пожар, но хозяин квартиры смог его потушить еще до приезда спасателей. Сотрудники МЧС помогли жильцам соседних квартир спуститься вниз по лестнице.

Отметим, что на месте происшествия работают 6 спецмашин, задействовано 19 сотрудников различных ведомств и организаций.