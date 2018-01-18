СК проверит месть как версию гибели отца возможного убийцы пауэрлифтера

Дело о ДТП, в котором погиб отец Анара Аллахверанова, обвиняемого в убийстве пауэрлифтера Андрея Драчева, передано в следственное управление СК по Хабаровскому краю из ОВД. Причиной послужил большой общественный резонанс.

"В ряде СМИ и сети интернет появились публикации, в которых сообщалось, что ДТП не является несчастным случаем, и что это - месть", - говорится на сайте следкома.

Напомним, рано утром 16 января в районе остановки "Кирпичный завод" автомобиль Toyota Corolla сбил идущего на работу 58-летнего мужчину. В отношении водителя, таксиста, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ.

Сразу же после происшествия адвокат Анара Аллахверанова заявил, что смерть родственника его подзащитного может быть неслучайной. Отцу обвиняемого часто поступали угрозы.

"Следствием будут отработаны различные версии произошедшего, в том числе и версия о возможной мести", - подчеркивается в сообщении СК.

Напомним, Аллахверанова обвиняют в убийстве известного пауэрлифтера Андрея Драчева. 20 августа в центре Хабаровска между ними произошла драка, в результате которой последний получил несовместимые с жизнью травмы. Возможный убийца почти месяц скрывался от следствия, но затем сам пришел в полицию. В понедельник суд продлил его нахождение с СИЗО до 29 июня 2018 года.