Шокирующее решение якутских судей: многодетной семье приказано замуровать окна в собственном доме. Это постановил городской суд и утвердил Верховный суд республики.

Таким образом судьи запретили многодетной семье Исаковых смотреть в свои окна на Петровых - соседей по участку. Судейские мотивировали жутковатое решение тем, что многодетная семья не должна "вторгаться в личное пространство" соседей. Для этого Исаковым велено замуровать все окна в доме, через которые они могут увидеть чужую жизнь.

Правда, дома на участке у Петровых нет. Это они заручились таким решением на будущее. По совершенно очевидному случайному совпадению у соседей супруга главы семьи в судебных коридорах не посторонний человек. Она служит секретарем у руководителя Верховного суда Якутии, и по слухам готовится прийти судьей в Якутский городской суд.

О чем думала судья, принимая решение полностью убрать солнечный свет в детских комнатах, остается только гадать. Ни с точки зрения здравого смысла, ни с точки зрения человеколюбия подобное решение объяснить невозможно. Выходит, личное пространство у одних граждан, безусловно, - есть, а у других его быть не может. Неплохо было бы, чтоб местные судьи, вместе с таким решением помогли проигравшей семье советом - как объяснить ребятишкам, что им солнечный свет по статусу не положен. А вот теоретические страдания соседей от жизни на виду у детских глаз надо непременно уважить.

Корреспонденту "РГ" в городском суде специально подчеркнули, что вышестоящая республиканская инстанция их решение признала законным. От других комментариев там отказались.

Проигравшая иск многодетная семья обратилась в Следственный комитет с жалобой на судью, которая вынесла такое решение.

Старший помощник руководителя следственного управления СК России по Республике Саха (Якутия) Надежда Дворецкая заявила корреспонденту "РГ", что ход рассмотрения заявления о нарушении прав многодетной семьи взят на контроль руководством следственного управления.

Прямая речь

Надежда Исакова, хозяйка дома:

Сейчас нам важно восстановить срок исковой давности, чтобы опротестовать решения якутских судов в Верховном суде России. Но пока мы не можем получить необходимый для подачи документов оригинал апелляционного решения, потому что в суде перепутали наш адрес.

Хорошо бы местные судьи объяснили ребятишкам, что им солнечный свет по статусу не положен

И второе, что необходимо сейчас сделать, это провести межевание - установить точные границы участка. Их не было и нет. Меня заставляют замуровать окна из-за того, что мы не соблюли трехметровый отступ от воображаемой границы участка, которая официально не определена. Есть выписка из БТИ о том, что межевание не проводилось. Не знаю, по каким документам в суде высчитывали эти расстояния - их попросту нет.

Когда мы покупали этот участок с домом, там не было даже забора. Его и сейчас нет, а теперь мы вообще не вправе его поставить. Во-первых, без межевания непонятно, где он должен стоять. А во-вторых, суд постановил: любое действие по эксплуатации своего жилья мы обязаны согласовывать с соседями, Петровыми. Это кошмар какой-то!

Я не разбираюсь в юриспруденции. Потому, когда все началось, обратилась к юристам, в том числе московским. Они только смеялись: мол, у вас что там, в Якутске, сдурели? Живите спокойно, никто не вправе заставить вас что-то переделывать из-за того, что это не нравится соседям. А теперь я даже не представляю, что с нами будет дальше. Судебные приставы просто изгаляются над нами. Осенью 2017-го нас не выпустили с детьми отдыхать за границу из-за того, что окна не замурованы. Я попросила пристава: давайте, пока заколотим их досками, забьем каким-нибудь непрозрачным материалом, потом будем решать, что делать дальше. Она ответила: нет, только с демонтажем оконных рам!

Ну какой демонтаж в ноябре? У нас в это время уже 30-градусные морозы стояли - как жить-то с дырами в полстены? Тем более что речь идет о детских комнатах, специально сделали их для ребятишек с окнами на солнечной стороне. Однако объяснять что-либо было бесполезно.

Сейчас мы живем в заколдованном кругу: исполнить решение суда я не могу. А не исполняю - не дают жить судебные приставы-исполнители. Они у нас теперь частые гости.

Мнение эксперта

Алексей Куприянов, почетный адвокат России:

Решение Якутского городского суда, разрешившего столь неожиданным образом спор между соседями, представляется ошибочным. Сосед действительно построил свой дом окнами на соседний участок, но построил на своей земле. Российское законодательство не предусматривает запрета заглядывать на чужой земельный участок. Собственник участка, если ему не нравится, когда подглядывают, имеет право оградить свой участок от посторонних глаз со всех сторон. Там, где разрешено, собственник имеет возможность огородить участок высоким забором. Или зеленой изгородью там, где заборы запрещены.

Решение суда обязать соседа-ответчика заложить оконные проемы в своем собственном доме не основано на законе.

Вот как решил совершенно аналогичный спор Сорочинский районный суд Оренбургской области 2 декабря 2010 года. Он отказал в иске с требованием заложить оконные проемы или обязать остеклить окна матовым стеклом. Кстати, это решение так же вступило в законную силу.

Среди споров о недвижимости - споры соседей занимают ведущее место. И это не случайно. Слишком гипертрофирована пока в наших глазах ценность любого клочка земли, любого сарайчика. Раньше земля в садовом товариществе и та была государственной. Как следствие, с одной стороны мы переоцениваем важность в нашей судьбе права собственности, с другой - не умеем пользоваться своими правами. Забываем, что и нам, и соседу должно быть одинаково приятно жить на собственных земельных наделах.

Невыполнение градостроительных требований, строительство построек и пристроек, не соответствующих размерам и назначению участка или слишком близко к их границам - бич сегодняшней застройки. Потому не время сейчас в России выискивать блох в нарушении застройщиком нередко завышенных требований строительных правил. Муниципальные власти зачастую закрывают глаза на подобные нарушения при строительстве индивидуальных домов. Норма: три метра от границы участка до жилого дома и один метр до надворных построек выдерживается, мягко говоря, не всегда. Соседям такие приближенные к ним постройки резонно не нравятся. И они подают в суд.

Суды решают спор очень по-разному, но при малейшей возможности сохранить уже построенный жилой дом отказывают в его сносе. С другой стороны надо как-то и распоясавшихся нарушителей урезонивать, поэтому решение судов, обязывающих нарушителя изменить конструкцию крыш, устроить водосборные системы, если снег и вода с кровель попадают на участки соседей, вполне уместны.

Законодательство могло бы пойти по пути введения компенсационных денежных выплат, взыскиваемых в пользу соседей с нарушителей градостроительных регламентов. Тогда многие застройщики задумались бы заранее о своих аппетитах.

Но и в руках соседей таких нарушителей достаточно инструментов, чтобы своевременно предотвращать строительство, нарушающее их права. Разве потенциальные истцы не видят, что строится по соседству? Отлично видят, и фундаменты видят, и кровли. Почему же заранее не указывают соседям на их промахи? Почему на ранних стадиях строительства не жалуются в муниципалитеты и прокуратуры? Остановить строительство и потребовать перенести фундамент суду гораздо проще, чем скомандовать приставам экскаватором рушить готовый дом, в который уже заселились наши сограждане. Добросовестный застройщик вполне может после жалобы и добровольно "сократиться", чтобы не ссориться со "смежным землепользователем".

Полагаю, было бы уместно законодательно ввести правило предварительного информирования смежных землепользователей об основных параметрах и "привязках" на местности возводимого дома или надворной постройки. Именно информирования, а не получения согласия. Не заявил в течение месяца-двух проинформированный сосед письменных возражений, обоснованных регламентами застройки, пусть после окончания строительства не ходит в суд, получит отказ в иске.