На Колыме отменили занятия в школах из-за морозов

В пяти школах Сусуманского городского округа и двух школах Среднеканского в четверг отменили занятия в школах для всех учащихся. Причиной стали низкие температуры. Столбик термометра здесь опустился ниже 50 градусов по Цельсию, сообщает региональный главк МЧС.

"Несмотря на морозы, все объекты топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства работают в штатном режиме", - отмечается в сообщении.

Спасатели рекомендуют жителям Колымы - автолюбителям, туристам, охотникам - временно не выезжать за пределы населенных пунктов.