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18.01.2018 07:32
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Перед стартом "Союза" на Восточном введут режим повышенной готовности

Текст: Ольга Коваль

В Амурской области началась подготовка к запуску ракеты-носителя "Союз 2.1а" с космодрома Восточный, намеченному на 1 февраля, пишет ТАСС.

В четверг в администрации Зейского района прошло заседание комиссии по ЧС, на котором было принято решение о введении на территории муниципалитета 31 января режима повышенной готовности.

Фото: КЦ "Восточный"/ЦЭНКИ/РОСКОСМОС
На Восточном начали подготовку к запуску космических спутников

- Сегодня направим в артели и охотобщества запросы о нахождении людей в предполагаемой зоне падения ступеней ракеты. Перед днем запуска их эвакуируют. 27 января совместно со специалистами Центра эксплуатации объектов космической наземной инфраструктуры выполним облет опасной зоны, - сообщил агентству глава Зейского района Андрей Ложечкин.

Как добавили в региональном центре гражданской защиты и пожарной безопасности, подобные мероприятия проведут и в двух других районах - Шимановском и Тындинском.

Во время запуска в населенных пунктах, попадающих под траекторию полета ракеты, будут дежурить дополнительные группы сотрудников полиции и пожарной охраны.

Третий по счету запуск с космодрома Восточный состоится 1 февраля в 11 часов 07 минут 18 секунд по местному времени. Ракета-носитель "Союз-2.1а" выведет на орбиту российские спутники "Канопус-В" №3 и №4", предназначенные для мониторинга природных и техногенных ЧС.

Этот пуск должен был состояться еще 22 декабря. Но после неудачного старта с Восточного РН "Союз-2.1б", когда были потеряны метеоспутник "Метеор-М" и 18 малых космических аппаратов, его перенесли.

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