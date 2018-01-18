Во Владивостоке приступила к работе комиссия по согласованию внесенных предложений в генплан развития города. Утвердить его изменения, а также правила землепользования и застройки (ПЗиЗ) планируется во втором квартале начавшегося года.

Генплан был принят в 2008 году, с тех пор появились новые градостроительные нормы, которые необходимо учесть в документе. Делали Владивостоку "красиво" несколько организаций, среди которых Институт территориального планирования "Град" из Омска, столичное КБ "Стрелка" и японская компания "Nikken Sekkei Ltd". При этом проектировщики из Омска, например, предложили такие изменения статуса земельных участков (с одной категории разрешенного на них вида деятельности на другую), что бизнесмены схватились за голову. По словам председателя ассоциации резидентов свободного порта Владивосток Антона Скорика, забеспокоившиеся инвесторы порто-франко даже были вынуждены приостановить некоторые проекты.

- Для того чтобы делать генплан, надо знать специфику города! Нужно было рассматривать Владивосток как агломерацию, цельную территорию вместе с Надеждинским районом, Артемом, Шкотово, учитывая транспортную систему, рекреационные зоны, условия для проживания, - горячится депутат городской думы Александр Юртаев.

КБ "Стрелка" заинтересовалось столицей Приморья по малопонятному даже местным чиновникам "федеральному заказу". Его представители преимущественно показывали, как можно благоустроить город. Японские специалисты работали над совершенствованием транспортных потоков и концепцией нового облика населенного пункта с углубленной разработкой отдельных районов.

Приморцы уверены, что проектировщики-варяги рассматривали столицу края как провинциальный город, забыв о его международной миссии

Многочисленные предлагаемые изменения даже прошли публичные обсуждения. От общественных слушаний столицу Приморья лихорадило всю осень 2017-го. Горожане с удовольствием спорили о транспортном развитии, строительстве кольцевой автодороги, функциональной зоне земельных участков, территориях для малоэтажной застройки. На одном и том же месте кто-то хотел видеть рыбный рынок, а кто-то - медцентр. Волновавшимся о сохранении зеленых насаждений противостояли ратовавшие за вырубку скверов ради строительства делового центра. А представители бизнеса были недовольны тем, что в черте города совсем не остается места для развития их производств.

При этом во Владивостоке под кураторством депутатов городской думы разрабатывается документ объемом в 2,5 тысячи страниц "Актуализация стратегии и стратегического плана развития до 2030 года", который, похоже, никто из проектировщиков-варягов так и не прочитал. Принятие стратегии, безусловно, повлечет и новые трансформации генплана и ПЗиЗ, но говорить о них предметно можно будет только после утверждения масштабного документа. То есть обсуждаемые сегодня изменения вовсе не последние.

- Проблема в том, что проектировщики смотрели на столицу края как на провинциальный город. Между тем у Владивостока есть миссия - быть международным центром, в котором происходит взаимодействие России и стран Европы с государствами АТР. Да, наверное, нужно выносить нефтебазу с территории города, но еще важнее придать Владивостоку статус субъекта Федерации и передать ему в распоряжение части акватории залива Петра Великого, - считает ведущий сотрудник Института географии ДВО РАН Юрий Авдеев.

Дословно

Валентин Аникеев, почетный архитектор России, член-корреспондент Российской академии архитектуры и строительных наук, соавтор всех генеральных планов Владивостока с 1974-го по 2012 годы:

- Сейчас свалили в одну кучу разные документы, касающиеся будущего Владивостока. Генплан обеспечивает территориальное планирование на долгосрочную (20-25 лет) перспективу. В его основе - миссия города на расчетный срок, определяемая стратегиями социально-экономического развития от России в целом до Дальнего Востока, Приморья и самого Владивостока. Правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, который должен учитывать положения о территориальном планировании, содержащиеся в утвержденном генплане. Поэтому прежде чем заниматься корректировкой ПЗиЗ, нужно "довести до ума" уточнения генплана. Должен работать принцип "от общего к частному", а не наоборот. У нас в полемике по частностям утонули стратегические вопросы функционального зонирования города на перспективу.

Кроме того, работы КБ "Стрелка" имеют характер экспериментального проектирования. Без соответствующей федеральной экспертизы и одобрения их результатов они не могут использоваться в градостроительном проектировании. Мастер-план фирмы "Nikken Sekkei Ltd" выполнен вполне профессионально. Но, во-первых, такой стадии работ нет в системе градостроительного проектирования России. Во-вторых, целый ряд идей мастер-плана уже был проработан ранее, но не реализован. Часть предложений не учитывает требований сохранения памятников истории и культуры, другие характерны для городов-многомиллионников, и в ближайшие годы выполнение их во Владивостоке более чем сомнительно.