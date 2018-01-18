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18.01.2018 05:57
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Поголовье не в цене

Фининспекторы просят показать не оленей, а оленину
Текст: Владимир Таюрский
Российская газета - Экономика Дальнего Востока №7472 (9)
Валовое производство оленины станет в Якутии главным показателем оленеводства. Сейчас не то чтобы цифр, даже слова "оленина" нет ни в оперативных сводках, ни в официальной статистике. Получать федеральные субсидии пока можно и без этого, ориентируясь только на поголовье оленей. Однако разработанный Минфином РФ новый механизм господдержки регионов поставил во главу угла не число животных в стадах, а количество произведенной продукции.
Производительность отрасли зависит от кадров, но кочевой быт в чумах с буржуйками и свечами не устраивает молодежь. Фото: Константин Лемешев Производительность отрасли зависит от кадров, но кочевой быт в чумах с буржуйками и свечами не устраивает молодежь. Фото: Константин Лемешев
Производительность отрасли зависит от кадров, но кочевой быт в чумах с буржуйками и свечами не устраивает молодежь. Фото: Константин Лемешев

Отчитываясь за 2017 год на итоговой коллегии, глава Государственного комитета республики по делам Арктики Прокопий Николаев перечислил множество цифр, так или иначе характеризующих положение дел в оленеводстве. Не упомянул только одну, и об этом ему напомнила присутствовавшая на заседании заместитель министра финансов Якутии Надежда Филиппова:

- Мы плавно переходим на модельный бюджет, а его главный критерий - валовая продукция. Поэтому, если мы не будем иметь данных по валовой продукции оленеводства и рыболовства, то ни одного рубля из бюджета не получим. Как понимаю, сейчас у вас такой цифры нет. Но вообще надо анализировать эти показатели лет за пять-десять и в дальнейшем работать именно над этим направлением, - подчеркнула она.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Такой цифры у главы госкомитета действительно не оказалось.

- По "валовке" замечание правильное, будем работать, - согласился он.

Модельный бюджет разработан Минфином России на основании расходных полномочий регионов. Сравнивая его с реальным положением дел, федеральный центр будет определять, где есть избыточные расходы, а кому действительно нужна поддержка.

Якутское оленеводство при той форме отчетности, которая существует сейчас, как раз может показаться московским финансистам бездонной бочкой, в которую безвозвратно вбухиваются огромные деньги. В прошлом году республика вложила в эту отрасль почти 700 миллионов рублей, и еще 212 миллионов на ее развитие было направлено из федерального бюджета. Отдачу в тоннах мяса не считали - это имеет предысторию.

Валовую продукцию сняли с учета в 2007 году, когда оленеводство в Якутии оказалось на грани исчезновения из-за сокращения поголовья, и на забой животных наложили мораторий. Впоследствии запрет отменили, и до 2014-го республиканский минсельхоз вел статистику производства оленины. Однако объемы были маленькими, и с передачей отрасли в ведение Госкомарктики их опять перестали учитывать.

При огромных объемах господдержки дела в якутском оленеводстве идут тяжело, и существенно увеличить количество животных пока не удается

Возобновить отчетность ведомству не составит труда. Другой вопрос, какое содержание будет вложено в эту форму. Судя по обрывочным данным, заготовка мяса в отрасли в последние годы не превышает 300-500 тонн. Глава госкомитета объявил, что на 2018-й поставлена задача довести его производство до тысячи тонн. Но смогут ли оленеводы пустить на забой сразу около 20 тысяч оленей?

Сейчас в стадах насчитывается 156 тысяч животных. Это лучше, чем в начале 2017-го, но прирост носит локальный характер (пять лет назад, к примеру, поголовье составляло 195 тысяч). Для выполнения задания оленеводам надо будет резко улучшить качественные показатели, что до сих пор не получалось. В частности, ежегодно около 30 тысяч оленей попадают в разряд непроизводительных отходов - убегают из стад вслед за дикими сородичами, гибнут от болезней, становятся жертвами хищников.

Фото: Константин Лемешев
Почему якутские оленеводы оказались на грани разорения

При огромных объемах господдержки дела в отрасли идут тяжело. На бюджетные деньги строятся базы и жилье, закупаются передвижные дома, оборудование, техника, горючее и многое из того, что необходимо людям в быту. Однако число оленеводов постоянно сокращается: в 2015 году со стадами кочевали более двух тысяч человек, в 2016-м - 1842, сейчас осталось менее 1800.

Кочевой быт с буржуйками и свечами не устраивает молодежь. Чтобы обеспечить на каждом маршруте цивилизованные условия жизни, не хватит никакого бюджета. Жить кочевникам приходится в основном в чумах и палатках. В 2015-м, к примеру, оленеводческие хозяйства закупили почти 53 тысячи метров палаточного материала - по 30 метров на каждого оленевода! И подобные закупки им приходится делать ежегодно.

Есть районы, где пасти оленей разучились вообще. В некогда оленеводческий Аллаиховский улус дважды завозили более тысячи племенных животных - все разбежались. Сейчас там нет ни одного домашнего оленя. Той же дорогой идет Абыйский улус.

- Когда я уходил оттуда, там было семь тысяч оленей. Сейчас осталось 20 голов, - рассказывает бывший руководитель района, а ныне депутат парламента республики Иван Горохов.

Кстати

Недавно в Якутии открыли цех по глубокой переработке оленины мощностью 200 тонн в год. Хозяйства, способные обеспечить его сырьем, в регионе есть, но уверенно вышедшие на уровень товарного производства пока наперечет. Более того, по словам главы Госкомарктики, если руководители кочевых общин и муниципалитетов не поймут, что господдержку надо отрабатывать, и другие оленеводческие районы могут остаться без оленей.

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