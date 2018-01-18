У приморской чиновницы забрали дорогой внедорожник

Иск прокурора Приморского края об обращении в доход государства автомобиля - внедорожника, принадлежащего начальнику отдела краевого управления Минюста России, удовлетворен судом. Об этом сообщается на сайте прокуратуры края.

"Принадлежащий служащей регионального управления Минюста России автомобиль Toyota Land Cruiser Prado 2010 года выпуска, в отношении которого не представлены подтверждающие сведения о его приобретении на законные доходы, постановлено обратить в пользу государства", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Как оказалось, чиновница в 2014 году приобрела внедорожник, среднерыночная стоимость которого составляла 1,4 миллиона рублей, но доказать, откуда у нее взялась столь большая сумма, не смогла. Размер ее совокупного дохода за 2011-2013 годы в три раза меньше стоимости машины.

В установленный срок сотрудница не предоставила сведения о приобретении внедорожника на законные доходы. Более того, стоимость автомобиля была существенно занижена до 110 тысяч рублей, отмечается в сообщении прокуратуры.