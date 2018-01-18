В Хабаровском крае в ДТП погибли три человека

В Хабаровском крае полицейские выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия на трассе Амурск - Эльбан, которое унесло жизни трех человек.

По данным краевого ГУ МЧС, сообщение об аварии поступило в дежурно-диспетчерскую службу примерно в 11 часов по местному времени. На участке дороги между поселком Известковым и селом Падали лоб в лоб столкнулись легковая машина и кроссовер. Три человека, находившиеся в них, погибли на месте.

В полиции установили, что ДТП спровоцировал водитель легковушки. Он выехал на полосу встречного движения и, не справившись с управлением, совершил столкновение с кроссовером.

На месте происшествия работают следователи и спасатели.