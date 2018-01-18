В Приморье рассказали, как леопарды уживаются с тиграми

Ученые приморского нацпарка "Земля леопарда" пришли к выводу о том, что соседство с увеличившейся популяцией амурского тигра не вынуждает пятнистых кошек менять свои привычные места обитания, сообщила "РГ" начальник отдела по связям с общественностью природного резервата Мария Окулова.

Это предварительное заключение специалисты сделали после нескольких дней тропления - изучения поведения диких животных по следам на снегу.

С ростом популяций дальневосточного леопарда и амурского тигра появляются вопросы о том, хватает ли пищи обоим хищникам, а также существует ли между ними конкуренция за места обитания.

- Мы наблюдаем, что тигры и леопарды пользуются одними и теми же тропами. Зачастую пятнистые кошки используют тигриные тропы для удобства перемещения. В предыдущие два зимних полевых сезона мы ни разу не отмечали случаев, когда бы тигр целенаправленно преследовал леопарда. Не выявили и фактов того, что присутствие тигра негативно сказывается на распределении леопарда, - рассказывает старший научный сотрудник "Земли леопарда" Дина Матюхина.

По наблюдениям ученых, леопарды не избегают мест, где периодически бывают тигры. Будучи маневренной и относительно легкой кошкой, леопард инстинктивно стремится искать укрытие в сложнодоступных местах. Однако связано ли это напрямую с желанием избежать встречи именно с тигром - остается вопросом.

Конкуренция с полосатым хищником не оказывает негативного воздействия на леопарда. По последним данным, в нацпарке насчитывается около 30 амурских тигров и около 70 дальневосточных леопардов.