Новости

МВФ отметил экономический рост в России 21:35
Центробанк оценит благополучие россиян 21:31
Россия указала США на недопустимость финансирования российской оппозиции 21:23
Лавров: Запад закрывает глаза на использование химоружия террористами 21:05
Тренер сборной Южной Кореи по шорт-треку избил олимпийскую чемпионку 20:43
Ученые подтвердили опасность микроволновок 20:38
Лавров: Россия не присоединится к Договору о запрещении ядерного оружия 20:28
В Подмосковье в жилом доме взорвался газ 20:26
Беглого российского банкира задержали в Монако 20:26
В КНДР заметили подготовку США к "подземной" войне 20:19
В Крыму задержан гражданин Украины за надругательство над флагом РФ 19:45
Летающие по улицам голландцы попали на видео 19:37
Опубликованы данные о тратах кандидатов в президенты 19:24
Опрос: Почти 50% бизнесменов не обращались за господдержкой 19:20
Фильм "Бегущий в Лабиринте: Лекарство от смерти" покажут 25 января 19:15
В Сирии пообещали сбивать турецкие самолеты 19:04
Кожевникова: Иностранное кино можно ущемлять в пользу отечественного 19:00
Папа Римский обвенчал бортпроводника и стюардессу в воздухе 18:58
Врач "Спартака": У Джикии подозрение на травму крестообразных связок 18:55
Сгоревший в Казахстане автобус ехал в Самару 18:55
На Ставрополье устанавливают причины крупной аварии у химзавода 18:49
Индия запустила межконтинентальную баллистическую ракету 18:46
На дороги Москвы вышло 10 тысяч уборочных машин 18:35
Снег будет идти в столичном регионе до следующего вторника 18:33
Видео с преступлениями живодеров будут блокировать 18:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, как платить за парковку под домом
Верховный суд разъяснил, как платить за парковку под домом
В "РГ" пройдет пресс-показ фильма "Геннадий Шпаликов. Жизнь обаятельного человека"
В "РГ" пройдет пресс-показ фильма "Геннадий Шпаликов. Жизнь обаятельного человека"
Как выросли жалованье военнослужащих и выплаты отставникам
Как выросли жалованье военнослужащих и выплаты отставникам
18.01.2018 20:46
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Самострой у памятников

Знаковый уголок Пензы спасли от произвола
Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
Российская газета - Неделя - Средняя Волга №7473 (10)
Суд признал незаконной регистрацию права собственности на участок земли в Лермонтовском сквере в центре Пензы, откуда в свое время началась застройка оборонительной крепости на реке Суре.
Фото: Наталья Саванкова/РГ В Лермонтовском сквере развернулось незаконное строительство Фото: Наталья Саванкова/РГ
В Лермонтовском сквере развернулось незаконное строительство Фото: Наталья Саванкова/РГ

Именно здесь сосредоточены главные святыни города - Спасский собор, епархиальное управление и с десяток исторических зданий. Однако это не помешало частному лицу, фамилия которого не разглашается, прибрать к рукам часть сквера, возвести двухметровый кованый забор и начать строительство объекта неопределенного назначения.

Пензенские власти пообещали вернуть 112 домов в программу капремонта

Скандал разгорелся еще минувшим летом, когда жители заметили преграду на одной из тропинок сквера. Тогда мэрия Пензы пояснила, что не выдавала разрешения на строительство и не передавала земли общественного назначения в частные руки. Но согласно открытым данным кадастровой службы, участок площадью 1600 квадратных метров и стоимостью более пяти миллионов рублей находится в частной собственности. По данному факту СУ СК по Пензенской области возбудило уголовное дело в отношении заместителя начальника отдела по городу Заречному управления Росреестра. Женщину обвинили по части 1 статьи 293 УК РФ в халатности.- Обвиняемая ненадлежащим образом провела правовую экспертизу, не проверила наличие ранее зарегистрированных или заявленных прав на этот объект недвижимости и, несмотря на отсутствие правоустанавливающих документов, зарегистрировала право собственности на землю, - пояснила старший помощник руководителя СУ СК по Пензенской области Татьяна Махницкая.

В результате была внесена соответствующая запись в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ними. В графе "вид разрешенного использования" указали "для размещения пневматического тира". Таким образом, участок рыночной стоимостью в 14,5 миллиона рублей был передан в собственность незаконно. Подсудимой назначили наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

По иску мэрии суд аннулировал право собственности на земельный участок. Забор в Лермонтовском сквере убрали, но столбы, на которых он держался, остались по всему периметру. Кроме того продолжаются работы на строящемся объекте.

Ранее глава региона Иван Белозерцев поручил мэру Пензы выкупить все увеселительные заведения, которые находятся в Лермонтовском сквере, по соседству от строящегося Спасского собора, речь идет о баре и кафе. Они до сих пор продолжают работу, вскоре к ним может присоединиться еще одно подобное заведение.

Мнение

Лариса Вертаева, экскурсовод:

- Это один из немногих приятных сердцу уголков в Пензе. Лермонтовский сквер - пожалуй, самый цивильный и самодостаточный. Все что нужно - хранить его, ухаживать за деревьями и газонами. Я против развлекательных заведений в таких местах, тем более когда речь идет о новой застройке.

Главное сегодня

Путин посмотрел фильм о войне вместе с ветеранами
Алина Загитова: Наше соперничество с Медведевой больше игровое
Матвиенко: Закон о реинтеграции Донбасса похоронил минские соглашения
Минфин объявил о создании опорного банка для гособоронзаказа
Главред RT: Никто в России не призывал "заткнуть" западные СМИ