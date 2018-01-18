Суд признал незаконной регистрацию права собственности на участок земли в Лермонтовском сквере в центре Пензы, откуда в свое время началась застройка оборонительной крепости на реке Суре.

Именно здесь сосредоточены главные святыни города - Спасский собор, епархиальное управление и с десяток исторических зданий. Однако это не помешало частному лицу, фамилия которого не разглашается, прибрать к рукам часть сквера, возвести двухметровый кованый забор и начать строительство объекта неопределенного назначения.

Скандал разгорелся еще минувшим летом, когда жители заметили преграду на одной из тропинок сквера. Тогда мэрия Пензы пояснила, что не выдавала разрешения на строительство и не передавала земли общественного назначения в частные руки. Но согласно открытым данным кадастровой службы, участок площадью 1600 квадратных метров и стоимостью более пяти миллионов рублей находится в частной собственности. По данному факту СУ СК по Пензенской области возбудило уголовное дело в отношении заместителя начальника отдела по городу Заречному управления Росреестра. Женщину обвинили по части 1 статьи 293 УК РФ в халатности.- Обвиняемая ненадлежащим образом провела правовую экспертизу, не проверила наличие ранее зарегистрированных или заявленных прав на этот объект недвижимости и, несмотря на отсутствие правоустанавливающих документов, зарегистрировала право собственности на землю, - пояснила старший помощник руководителя СУ СК по Пензенской области Татьяна Махницкая.

В результате была внесена соответствующая запись в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ними. В графе "вид разрешенного использования" указали "для размещения пневматического тира". Таким образом, участок рыночной стоимостью в 14,5 миллиона рублей был передан в собственность незаконно. Подсудимой назначили наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

По иску мэрии суд аннулировал право собственности на земельный участок. Забор в Лермонтовском сквере убрали, но столбы, на которых он держался, остались по всему периметру. Кроме того продолжаются работы на строящемся объекте.

Ранее глава региона Иван Белозерцев поручил мэру Пензы выкупить все увеселительные заведения, которые находятся в Лермонтовском сквере, по соседству от строящегося Спасского собора, речь идет о баре и кафе. Они до сих пор продолжают работу, вскоре к ним может присоединиться еще одно подобное заведение.

Мнение

Лариса Вертаева, экскурсовод:

- Это один из немногих приятных сердцу уголков в Пензе. Лермонтовский сквер - пожалуй, самый цивильный и самодостаточный. Все что нужно - хранить его, ухаживать за деревьями и газонами. Я против развлекательных заведений в таких местах, тем более когда речь идет о новой застройке.