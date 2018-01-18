Названа возможная причина пожара на нефтепроводе под Саратовом

Названа предварительная версия причины пожара на нефтепроводе в Саратовской области.

Как сообщили в областном правительстве, разгерметизация трубопровода могла произойти из-за снижения в нем давления. По уточненным сведениям, пожар на нефтепроводе перекинулся на два жилых дома в селе Красноармейском, один из которых являлся недостроенным, в другом проживала семья из трех человек. Никто из жителей села не пострадал.

Ранее ГУ МЧС по Саратовской области сообщило о четырех пострадавших домах и 12 эвакуированных жителях.

По данным пресс-службы главы региона, до Волги нефть не дошла. В настоящее время оперативными службами ведется устранение последствий аварии.

Губернатор Валерий Радаев пообещал, что жителям села, чьи дома пострадали от пожара и разлива нефти, будет оказана необходимая помощь.

Проверку по факту розлива и возгорания нефти на магистральном нефтепроводе в Энгельсском районе Саратовской области начала прокуратура.