В 2017 году число преступлений в Мордовии снизилось на 6,3 процента

По итогам 2017 года число зарегистрированных преступлений в Мордовии снизилось на 6,3 процента.

При этом количество разбоев уменьшилось на 50 процентов, подростковая преступность - на 26,9 процента. Число погибших в ДТП сократилось наполовину.

Такие данные прозвучали на расширенном заседании итоговой коллегии МВД по РМ. Согласно официальной статистике, республика по-прежнему значится в числе самых безопасных в криминогенном плане субъектов страны - уровень преступности здесь ниже, чем в среднем по России, а также среди регионов ПФО.

В числе приоритетных задач, стоящих перед органами внутренних дел в наступившем году, глава РМ Владимир Волков назвал обеспечение правопорядка на улицах и в общественных местах, совершенствование работы участковых и сотрудников патрульно-постовой службы, а также профилактику правонарушений - особенно в молодежной среде.

- Очень агрессивные действия в отношении детей и молодежи ведутся в информационном пространстве. Противоправная деятельность ведется в социальных сетях с помощью различных приложений, мессенджеров и компьютерных игр, - подчеркнул глава региона.