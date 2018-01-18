В Башкирии обнаружили 100 тысяч литров суррогатного алкоголя

В Кармаскалиснком районе Башкирии полицейские обнаружили и изъяли 100 тысяч литров этилового спирта. Он производился на предприятии, не имевшем лицензию с 2013 года. Незаконное производство организовал 48-летний житель Уфы.

- В ходе осмотра места происшествия полицейские обнаружили цеха с оборудованием для производства этилового спирта, лабораторию для контроля за качеством производимой продукции и емкости для хранения готового продукта. На момент начала рейдового мероприятия оборудование было включено и функционировало в рабочем режиме. Правоохранители вместе со спиртом изъяли бухгалтерские документы, электронные носители информации и видеорегистраторы., - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следственным комитетом РБ в отношении директора предприятия возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, назначены экспертные исследования, изучается изъятая документация и электронные носители информации.