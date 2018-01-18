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18.01.2018 21:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Забыл, где заработал

Бывший полицейский не знает, откуда у него имущество на 30 миллионов
Текст: Гульназира Ишбердина
Российская газета - Федеральный выпуск №7474 (11)
Прокуратура Башкирии требует изъять в доход государства имущество экс-начальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РБ Игоря Воробьева. Он не смог объяснить, откуда взял 30 миллионов рублей на покупку дорогих машин, особняков и квартир при годовом доходе в 800 тысяч рублей.

А все началось довольно банально: кто-то выложил в Интернет ролик, как высокопоставленный полицейский дарит своей супруге роскошный белый мини-кроссовер Mercedes-Benz GLA.

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На видео, размещенном в Сети, супруг подводит жену, закрыв ей глаза руками, к авто с красным бантом на крыше. Та кричит от восторга, бросается мужчине на руки, целует его, а потом садится в автомобиль. За кадром слышен голос: "Вот такие подарки дарят мужчины!"

Этим видео заинтересовались в прокуратуре и инициировали проверку доходов и расходов полицейского.

Вот тут и выяснилось, что с 2013 по 2017 год борец с коррупцией (в частности, он курировал игорный бизнес, потребительский рынок водных биоресурсов, АПК и другие сферы) приобрел имущество на 30 миллионов рублей.

В этом числе двухэтажный жилой дом со СПА-комплексом площадью 350 квадратных метров, расположенный на земельном участке с ландшафтным дизайном в сосновом бору под Уфой.

Сам полицейский передвигался на автомобиле BMW стоимостью пять миллионов рублей, правда, зарегистрирована машина была на коммерческую фирму.

- Все свои объекты недвижимости он записал на ближайших родственников-пенсионеров, у которых, конечно же, реальной возможности покупать квартиры, дома и автомобили не было. Суд уже наложил арест на имущество, - рассказала старший помощник прокурора РБ Гузель Масагутова.

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