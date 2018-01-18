Добраться до малой родины Степана Эльтерова было непросто. Не те нынче Соловьи. В соседних населенных пунктах о деревне со столь романтическим названием, основанной в 1930 году, многие даже не слышали. С 90-х годов прошлого столетия она пришла в запустение. Ни фермы, ни пилорамы. Вместо 23 домов - пять. От дороги, что когда-то вела к ближайшему селу, не осталось и следа. Немудрено, что до недавнего времени самыми частыми гостями здесь были разве что охотящиеся за деревенскими курами лисы да облюбовавший местную пасеку медведь.

Начал Степан Эльтеров с того, что собирал битый кирпич с заброшенных ферм, шлак, камни. Загрузит тачку - и на дорогу. Фото: Олег Косов

Вернуться в такую глушь Эльтерова, давно обосновавшегося с семьей в поселке Сернур, вынудили обстоятельства. Тяжело заболела оставшаяся жить в Соловьях мама. Да так, что пришлось вызывать неотложку.

- Но "скорой" сюда было не доехать, - рассказывает Степан Дмитриевич. - Пришлось до межпоселковой трассы везти мать на корыте по снегу. Это в феврале-то! Тогда и решил - нужна дорога. Без нее здесь никак.

Просить на строительство деньги ему даже в голову не пришло. Их у Шорсолинского сельского поселения, к которому приписаны Соловьи, все равно денег нет. А техникой он, по его словам, и сам обеспечен: когда работал в Памашъяльском каменном карьере, выкупил старенький трактор "Беларусь".

Смущало одно: на любое строительство требуется разрешение, а его у Эльтерова не было. На счастье, и в лесничестве, и в пожарной части, куда он наведался, волокиту разводить не стали. Решили: если деревья рубить и разводить костры не станет, так и пусть себе строит. В конце концов проезд к деревне нужен тем же огнеборцам. После этого пенсионер (в прошлом дорожник) взялся за дело.

Теперь по дороге не то что почтальон - лесорубы на машинах ездят. Довольны

Начал с того, что собирал с заброшенных ферм битый кирпич, шлак, камни. Загрузит тачку - и на дорогу, ямы заделывать. Даже план себе установил: не меньше десяти рейсов в день. Щебень возил на тракторе. Местные только руками разводили: зачем, дескать, тебе это надо?

- Ну не на диване же перед телевизором лежать целыми днями, - точно извинясь, говорит Степан Эльтеров. - Движение - жизнь. Я до сих пор каждый день утром и вечером с лопатой выхожу на дорогу. Физзарядка у меня такая.

Так день за днем за десять лет и построил дорогу с твердым покрытием. Теперь по ней не то что почтальоны - лесорубы на машинах ездят. Довольны. А уж местным жителям вообще красота: с доставкой на дом получают не только пенсию. К ним теперь даже магазин сам приезжает - покупай, что душе угодно. По фельдшеру, которая наведывается сюда раз в месяц, хоть часы сверяй. Словом, ожила деревня.

Но строительством дороги Эльтеров не ограничился. Почистил и обустроил местный родник, вода в котором не замерзает круглый год. Не забыл и пруд. На берегу есть специальное место, где можно пожарить шашлык. А в пруду, который Эльтеров углубил, полно рыбы (сын Степана Дмитриевича привез и выпустил туда мальков карасей). Теперь здесь все лето - рыбаки.

Теперь у Эльтерова задумка: вот бы в складчину дорогу к кладбищу сделать...