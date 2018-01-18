В пермской школе N127 вновь начались занятия после трагедии

Готовность учебного заведения к приему детей проверил лично глава Перми Дмитрий Самойлов. Параллельно учебному процессу здесь будут работать и психологи.

- Работа специалистов городского психологического центра, психологов МЧС России и специалистов института имени Сербского с детьми, родителями и учителями школы будет продолжаться до тех пор, пока это будет необходимо, - отметила директор пермского центра психолого-медико-социального сопровождения Светлана Козырева.

И министерство здравоохранения Пермского края сообщило об улучшении самочувствия Наталии Шагулиной, учительницы школы. Сейчас она по-прежнему в реанимации, но уже пришла в сознание. Врачи отмечают, что у Шагулиной наблюдается положительная динамика. Во время нападения женщина получила 17 ножевых ранений, в том числе и в шею. Врачи буквально бились за ее жизнь, она перенесла две сложные операции.

Девять учеников 4"Б", пострадавшие при нападении, также еще находятся в лечебных учреждениях. Одного мальчика, с раной глаза, отправили на лечение в Москву. Еще один ребенок переведен из реанимации в нейрохирургическое отделение. В Перми пострадавшие младшеклассники восстанавливаются в краевой детской больнице. У всех доктора констатируют положительную динамику выздоровления.

Ситуацию продолжают контролировать краевые власти. Вчера губернатор Прикамья Максим Решетников принял решение оказать всем пострадавшим материальную помощь. На это из регионального бюджета направят 2,8 миллиона рублей.

На мартовские праздники все ученики четвертого "Б" и дети учительницы Наталии Шагулиной будут отправлены в туристическую поездку за счет краевого бюджета.

Все ученики 4"Б" и дети учительницы отправятся отдыхать в международный детский лагерь "Артек"

Кроме того, педагог и семья мальчика, отправленного на лечение в Москву, получат по 500 тысяч рублей. Еще 400 тысяч направят семье ребенка, находящегося сейчас в реанимации. Родители остальных семи школьников получат по 200 тысяч рублей.

Также по распоряжению министра образования и науки РФ Ольги Васильевой все ученики четвертого "Б" и дети учительницы отправятся отдыхать в международный детский лагерь "Артек".

Тем временем подростки, совершившие нападение на малышей и их педагога, продолжают оставаться в спецблоке больницы под охраной. Принято решение об их аресте, и после выздоровления их отправят в следственный изолятор. Также нападавшим предъявлено обвинение в покушении на убийство.

Кстати

Следователи Главного следственного управления СК России возбудили еще одно уголовное дело, касающееся инцидента в школе N127. Оно возбуждено по статье "Халатность". Пока не разглашается, кто является фигурантом этого дела. Но скорее всего ими станут те, в чьи обязанности входит профилактика и предупреждение преступлений среди несовершеннолетних.