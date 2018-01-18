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18.01.2018 09:02
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Вышла петиция в защиту ульяновских курсантов, снявших скандальное видео

Текст: Виктория Чернышева
На портале Change.org появилась петиция в защиту курсантов Ульяновского института гражданской авиации имени Бугаева (УИ ГА). Ее автор, Андрей Борисенко, призвал ректора вуза Сергея Краснова, а также руководство Росавиации и прокуратуры не отчислять молодых людей.

В настоящий момент петиция собрала более 15 тысяч подписей.

Ролик, в котором курсанты спародировали известный клип Satisfaction итальянского диджея Бенни Бенасси, появился на YouTube 15 января. Позже он был удален, но успел широко разойтись по Сети. Молодые люди практически один в один повторили ролик, который два года назад сняли британские военные. Они танцуют под Satisfaction в нижнем белье и фуражках.

Минтранс и Росавиация проверят скандальный клип ульяновских курсантов

В петиции говорится о том, что 14 курсантов, принявших участие в съемках, хотят исключить из вуза: "Видео подразумевалось как шутка и не имело никакого подтекста, курсанты первого курса не думали, что этим могут испортить престиж своего института или подвести руководителей. Эта постановочная и полностью позитивная пародия не должна лишить образования молодых и перспективных пилотов. Ни один из них не имел проблем с учебой и дисциплинарных наказаний".

Пользователи, поставившие свои подписи под призывом, считают, что ролик - не повод для отчисления: "Красивые, молодые парни дурачатся. Нет ничего лучше молодости, здоровья и позитива".

Это мнение в самом вузе не разделяют. Ректор УИ ГА Сергей Краснов оценил поступок курсантов как "случай из рук вон выходящий": "Печально, но такое прощать невозможно. Эти люди не найдут себе место в гражданской авиации".

Пока об отчислении курсантов официально заявлено не было. Свою проверку по факту размещения ролика проводит Росавиация.

"Подобный случай отмечается впервые в более чем 90-летней истории гражданской авиации России. Росавиация считает, что своими действиями курсанты нанесли оскорбление всем работникам гражданской авиации, честно выполняющим свой трудовой долг", - говорится в официальном сообщении ведомства.

Эксперты авиационной медицины рекомендовали провести внеочередную врачебно-летную экспертизу курсантов с детальным учетом их психо-эмоционального состояния.

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