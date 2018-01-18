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18.01.2018 13:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Алтае за убийство почтальона задержали школьника

Текст: Сергей Зюзин (Алтайский край)

В Алтайском крае возбуждено уголовное дело по факту убийства сотрудницы почты.

Накануне во дворе одного из домов райцентра Смоленское нашли тело сотрудницы ФГУП "Почта России" с признаками насильственной смерти. Было возбуждено уголовное дело об убийстве, сопряженном с разбоем.

В тот же день следствию и оперативным сотрудникам полиции удалось раскрыть дело. Задержан 15-летний местный житель.

Фото: Максим Кимерлинг/ТАСС
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- По данным следствия, в минувшую среду женщина разносила пенсию. Во дворе одного из частных домов на нее набросился подозреваемый. Парень ударил почтальона по голове несколько раз деревянной палкой и нанес множественные ножевые ранения, -  сообщила "РГ" старший помощник руководителя СУ СК РФ по Алтайскому краю Ольга Чеснокова. - От полученных ран 54-летняя женщина скончалась на месте происшествия. Преступник забросал ее тело снегом и забрал почтальонскую сумку, в которой лежало около 35 000 рублей.

В ближайшее время следствие намерено выйти с ходатайством в суд о заключении подростка под стражу.

Коллектив УФПС Алтайского края выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего почтальона Смоленского почтамта Нины Николаевны Поповой. Ее семье будет оказана материальная помощь от филиала, от профсоюза и страховой компании. Также будет оказана помощь в организации похорон.

УФПС Алтайского края благодарит сотрудников краевого УМВД России за раскрытие преступления в короткие сроки.

С целью усиления мер безопасности почтальонов на доставочных участках УФПС Алтайского края совместно с сотрудниками полиции будет проведен ряд мероприятий в отделениях связи края.
Напомним, что руководство Почты России уже неоднократно обращало внимание на необходимость принятия законодательных норм, направленные на защиту почтальонов от нападений.

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