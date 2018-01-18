Восемь лет проведет за решеткой бывший директор новокузнецкой компании по продаже спецтехники, который обманул тридцать шесть предпринимателей из семнадцати регионов России на пятьдесят миллионов рублей.

Как установило следствие, 27-летний руководитель фирмы создал ее именно для того, чтобы поставить виртуальные продажи на поток. Наняв штат сотрудников, он взял в аренду офис и начал рекламировать свои услуги в Интернете. Потенциальных покупателей "фирмач" привлекал сниженными ценами и обещаниями осуществить поставки в кратчайшие сроки. А техника "в наличии" у коммерсанта имелась любая - начиная с автобуса и заканчивая сельскохозяйственным комбайном. В "прайсе", кроме всего прочего, значились погрузчик, грейдер, форвардер и дорожная фреза. Заключая контракты на поставку, коммерсант каждый раз требовал у заказчиков обязательную предоплату в размере тридцати процентов от стоимости техники. Но, получив деньги (в общей сложности "набежало" пятьдесят миллионов рублей), поставщик и не собирался выполнять заказы. Например, предприниматель из Челябинской области внес 1,7 миллиона рублей предоплаты за так и не полученный тягач.

Согласно материалам уголовного дела, все эпизоды мошенничества новокузнечанин совершил в период с апреля 2014-го по декабрь 2015 года. А в начале 2016-го его задержали сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по региону. К тому времени спецфирма действовала уже под другим названием.

"В рамках расследования также было установлено, что почти двадцать миллионов рублей из общей суммы похищенных денежных средств фигурант легализовал, - рассказали "РГ" в пресс-службе областного ГУ МВД России. - Чтобы придать правомерный вид владения, пользования и распоряжения этими средствами, он совершил ряд мнимых сделок с подконтрольными организациями".

После сбора доказательств 46-томное уголовное дело, возбужденное по статьям "Мошенничество" и "Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления", ушло в Куйбышевский районный суд южной столицы Кузбасса. Обвиняемому грозило до десяти лет лишения свободы, но в итоге суд признал его виновным и приговорил к восьми годам исправительной колонии общего режима и штрафу в размере одного миллиона рублей.

Кстати

В прошлом году Центральный суд Новокузнецка приговорил к двум годам лишения свободы бывшего инженера местного транспортного предприятия. Он распродавал направо и налево автотехнику, этому предприятию принадлежащую. Подделывая подпись гендиректора, который дал устное указание реализовать подержанные автофургоны, тракторы и тягачи, фигурант делал это с помощью Интернета. А вырученные деньги присваивал. По такой схеме было распродано одиннадцать единиц техники на общую сумму свыше двух миллионов рублей.