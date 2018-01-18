В Новосибирске построят ледовый дворец спорта

Новую ледовую арену построят в пойме реки Обь в Кировском районе. Это место для размещения спортивного объекта признано приоритетным рабочей группой, созданной по поручению врио губернатора области Андрея Травникова. Решение поддержано подавляющим большинством участников собрания Совета депутатов города.

Существующий ледовый дворец спорта (ЛДС) "Сибирь" давно устарел: построенный в 1964 году комплекс не отвечает современным требованиям подготовки спортсменов и проведения соревнований на высоком уровне. Поэтому предложение возвести современную многофункциональную ледовую арену поддержали все - власть, бизнес, спортсмены и горожане.

У новосибирцев особое отношение к хоккею. На домашние матчи "Сибири" билетов не достать, масса юных хоккеистов занимается в секциях, надеясь добиться серьезных результатов. И для этого нужна соответствующая инфраструктура. Кроме того, Новосибирск претендует на проведение в 2023 году Молодежного чемпионата мира по хоккею, и поручение проработать вопрос о строительстве новой ледовой арены дал президент страны.

Экспертам было предложено рассмотреть несколько вариантов размещения ЛДС. О них на собрании Совета депутатов города рассказал исполняющий обязанности министра строительства региона Иван Шмидт. В их числе - территория городского аэропорта Северный, Сад мичуринцев, Военный городок в Октябрьском районе, территория между "Экспоцентром" и городом Обь.

Одной из первых называлась территория в пойме реки Обь на левом берегу. Здесь, согласно генплану города 1984 года, должны были появиться спортивные объекты и рекреационная зона. Однако инвестор, выразивший желание реализовать проект, предложил вместе с ареной возводить жилой комплекс. Против этого категорически выступили депутаты горсовета. В своем обращении они объяснили, какие риски возникнут при перезонировании тридцати гектаров земли рядом с участком предполагаемого строительства. В разы увеличилась бы нагрузка на дорожно-транс-портную сеть, потребовалась бы вырубка лесного массива.

Но после отказа от строительства жилья всех устроило именно эта площадка, учитывая то, что здесь без значительных финансовых затрат можно запустить станцию метро "Спортивная" и развивать транспортную инфраструктуру.

- Необходимо было проанализировать различные варианты размещения арены, чтобы выбрать наиболее оптимальный и приемлемый по финансовым затратам и юридическим согласованиям. В итоге был выбран вариант в пойме реки Обь - участок на улице Немировича-Данченко, но никакого жилищного строительства при этом не предусмотрено. Начинать возводить объект придется за счет бюджетного финансирования, так как сроки ограничены - новый дворец спорта должен быть построен к 2022 году. Принимая принципиальное решение о площадке строительства, мы можем начать двигаться дальше, - отметил Андрей Травников.

Временно исполняющий обязанности губернатора не исключил, что проект будет поддержан различными источниками финансирования, в том числе и частными инвестициями.

Справка



По оценке специалистов, на строительство ледового комплекса в Кировском районе потребуется 4,5 миллиарда руб-лей, и еще 2,8 миллиарда необходимо на сопутствующие инфраструктурные работы. Предполагаемая вместимость спортивного объекта - двенадцать тысяч зрителей, количество парковочных мест - не менее 1 700 автомобилей.

Прямая речь

Андрей Травников, врио губернатора Новосибирской области:

- Члены рабочей группы, специалисты правительства области и руководство города, депутаты горсовета и заксобрания проделали большую работу, результатом которой стало конструктивное решение. Это новый формат взаимодействия региональной власти с крупнейшим муниципалитетом страны. Как правило, любые инициативы сверху приводят к конфликтным ситуациям. Я считаю, что город сам должен определять свою стратегию развития. Размещая крупный спортивный объект регионального значения на территории города, мы должны были заручиться поддержкой муниципалитета и Совета депутатов Новосибирска. Надеюсь, и в дальнейшем будем придерживаться новой схемы взаимодействия, при которой инициатива исходит от муниципалитета, затем обсуждается на уровне горсовета и только после этого реализуется на региональном уровне.