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18.01.2018 18:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Ставрополье устанавливают причины крупной аварии у химзавода

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)

В городе Невинномысске Ставропольского края из-за возгорания электрического кабеля рядом с химическим предприятием, в результате которого на время были отключены очистные сооружения муниципалитета, все экстренные службы приведены в повышенную готовность. Об этом сообщили в МЧС региона.

По информации ведомства, сегодня около 14.30 по причине короткого замыкания загорелся кабель между Невинномысской ГРЭС и химическим предприятием "Невинномысский Азот". Прибывшие на место спасатели в течение часа ликвидировали горение. Как уточнили на самой фирме, возгорание прервало подачу энергоснабжения на предприятии, а также на один час были отключены очистные сооружений города. В это время, по данным МЧС, стоки накапливались в специальных резервуарах. А около 15.30 энергоснабжение восстановили по резервной линии.

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Ситуацию взял под личный контроль губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

"Сейчас объект функционирует штатно. На месте работают структуры МЧС, которые устанавливают точные обстоятельства происшествия. А специалисты краевого министерства природы с помощью мобильных лабораторий проводят исследование состояния воздуха, почв и вод. Показатели в пределах нормы", - приводит слова главы региона пресс-служба краевой администрации.

По информации местных властей, на данный момент в Невинномысске уже развернут временный пункт мониторинга состояния окружающей среды, который будет работать, как минимум, в течение ближайшей недели.

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