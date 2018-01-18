На Ставрополье устанавливают причины крупной аварии у химзавода

В городе Невинномысске Ставропольского края из-за возгорания электрического кабеля рядом с химическим предприятием, в результате которого на время были отключены очистные сооружения муниципалитета, все экстренные службы приведены в повышенную готовность. Об этом сообщили в МЧС региона.

По информации ведомства, сегодня около 14.30 по причине короткого замыкания загорелся кабель между Невинномысской ГРЭС и химическим предприятием "Невинномысский Азот". Прибывшие на место спасатели в течение часа ликвидировали горение. Как уточнили на самой фирме, возгорание прервало подачу энергоснабжения на предприятии, а также на один час были отключены очистные сооружений города. В это время, по данным МЧС, стоки накапливались в специальных резервуарах. А около 15.30 энергоснабжение восстановили по резервной линии.

Ситуацию взял под личный контроль губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

"Сейчас объект функционирует штатно. На месте работают структуры МЧС, которые устанавливают точные обстоятельства происшествия. А специалисты краевого министерства природы с помощью мобильных лабораторий проводят исследование состояния воздуха, почв и вод. Показатели в пределах нормы", - приводит слова главы региона пресс-служба краевой администрации.

По информации местных властей, на данный момент в Невинномысске уже развернут временный пункт мониторинга состояния окружающей среды, который будет работать, как минимум, в течение ближайшей недели.