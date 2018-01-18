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18.01.2018 15:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ставрополе 110 детсадов, школ и домов остались без тепла

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)

В Юго-Западном районе Ставрополя из-за работ на теплосетях отключили отопление. Без тепла остались семь детских садов, три школы и более сотни многоквартирных жилых домов.

- 18 января в вечернее время возможно временное плановое понижение температуры теплоносителя системы теплоснабжения в связи с устранением незначительного повреждения на тепловой сети по адресу ул. Доваторцев 46, - сообщили в пресс-службе АО "Теплосеть" Ставрополя.

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Как здесь отметили, температура внутри помещений во время отключения не должна значительно понизиться, поэтому занятия в детсадах и школах прекращены не будут. В то же время специалисты этой организации до конца суток будут производить замеры температуры в учебных учреждениях.

- Оснований для прекращения занятий нет, - пояснили корреспонденту "РГ" в комитете образования Ставрополя.

Кстати

По данным Ставропольского гидрометцентра, температура воздуха в краевом центре 18 января будет находиться на уровне от -2 до -8 градусов, скорость ветра - 10-18 метров в секунду.

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